Eskişehir’de görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Halis Alan’ın mezarı, Eskişehir İl Ambulans Servisi ailesince ölümünün yıl dönümünde ziyaret edildi. Ayrıca ziyarete şehit ambulans şoförünün eşi ve ailesi de katıldı

Eskişehir’de görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Halis Alan’ın mezarı, Eskişehir İl Ambulans Servisi ailesince ölümünün yıl dönümünde ziyaret edildi. Ayrıca ziyarete şehit ambulans şoförünün eşi ve ailesi de katıldı

30 Ekim 2011 tarihinde Eskişehir-Ankara karayolu 71 Evler Kavşağı’nda dönüş yapmak isterken aynı istikametten gelen TIR’la çarpışan 112 Acil Servis ambulansında bulunan şoför Halis Alan, kazanın ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (ESOGÜ) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala ve başhekimlik personelleri kabri başında ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundular.