Festival kapsamında Galatasaray Meydanı'nda sergilenecek olan ejderha,balina,ahtapot, aslan,bisiklet,panda gibi sabit figürlerin tonlarca narenciye ile süslenmesi devam ediyor.

'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır' sloganı ile 12-13 Kasım'da Galatasaray Meydanı'nda organize edilecek olan Mersin’in en büyük festivalinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu süsleme ekibinin ejderha, balina, ahtapot, aslan, bisiklet, panda gibi sabit figürleri portakal, limon ve greyfurt ile süslemesi saatler alsa da ortaya çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekiyor. Süslenen sabit figürlerin Galatasaray Meydanı'nda sergilenmesine başlanırken, meydana gelen vatandaşlar, figürlerle fotoğraf çekilmeden gitmiyor. Organizasyon kapsamında, birbirinden eğlenceli etkinlikler, konserler ve stantlar yer alacak. Mersin'de hem eğlencenin tadı çıkarılacak hem de narenciyenin ihracatı noktasında yeni pazarlara açılma imkânı bulunacak.





11 Kasım Cuma günü şehir korteji ile başlayacak olan organizasyon, 12 Kasım'da festival açılışı ve Oğuzhan Koç konseri ile devam edecek. 2 gün boyunca müzik ve gösteri gruplarının da sahne alacağı organizasyonda, 'narenciye' temalı defile ve gastro show da yer alacak. Festival, 13 Kasım'da Ahmet Baran-Fatih Erkoç düeti ile son bulacak.