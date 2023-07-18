Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülden Kökümer, aşırı terleme sorunu yaşayanlar için botoksun alternatif bir çözüm olabileceğini belirtirken aşırı terleme ve aşırı terlemeye karşı yapılan botoks uygulaması hakkında da detaylı bilgiler verdi.

Dr. Gülden Kökümer, hiperhidroz olarak da bilinen aşırı terlemenin ise ter bezlerinin aşırı çalışması sonucunda deriye salgılanan terin normalden fazla olması durumu olduğunu, bunun her yaşta ve cinsiyette görülebileceğini belirtti. Aşırı terleme şikâyetlerinin kişinin ruh halini olumsuz etkileyebildiğinden, sosyal hayatı kısıtlayabildiğinden, kıyafet seçimini belirleyip okul ve iş verimini düşürebildiğinden bahseden Kökümer, bu türde sorunlar yaşayan kişilerin deneyimli bir hekimden yardım alması ve tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülden Kökümer, son yıllarda aşırı terleme tedavisinde sıklıkla tercih edilen botoks uygulaması hakkındaki bilgilendirmelerine şöyle devam etti: "Güvenilir, hayatı kolaylaştıran ve ameliyatsız olan bu yöntemle vücudun özellik koltukaltı, el ve ayak bölgesine uygulanabilen botoks, terleyen bölgedeki sinir iletimini geçici olarak durdurur. Botoks, kolinerjik sinir uçlarından asetilkolin salınımını engelleyerek ekrin ter bezlerinin çalışmasını engeller ve ter üretimini durdurur. Bu işlem sırasında ter bezlerine kalıcı bir zarar verilmez. Yani botoks uygulamasının etkisi geçtikten sonra ter bezleri yeniden ter üretmeye devam eder.

Aşırı terleme sorunu yaşayan kişiler, botoks uygulamasıyla terleme sorunlarına çare bulabilirler.