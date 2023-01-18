Çankırı’da bu yıl ikincisi düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Çankırı’da bu yıl ikincisi düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Çankırı’da bulunan İsmet İnönü Ortaokulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap okuma yarışmasında öğrenciler, okudukları kitaplarla yarıştı. 2022 yılı ekim ayında düzenlenen yarışmada her sınıf seviyesi için dört kitap belirlendi. Yarışma çerçevesinde her kitap için belirlenen 10 soru öğrencilere yöneltildi. Soruları cevaplayarak dereceye giren öğrenciler ödüle layık görüldü.

Dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törene katılan Çankırı Belediye Başkanı Sayın İsmail Hakkı Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, öğrencilere ödüllerini takdim etti.