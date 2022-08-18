Türkiye ve dünyada en çok yaptırılan estetik uygulamalarının başında botoks geliyor. Uzmanlar, botoks yaptıranların 24 saat içinde uçak seyahat etmesinin ardından, pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünü ifade etti.

Türkiye ve dünyada en çok yaptırılan estetik uygulamalarının başında botoks geliyor. Uzmanlar, botoks yaptıranların 24 saat içinde uçak seyahat etmesinin ardından, pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünü ifade etti.

En popüler estetik uygulamalarının başında gelen botoks, hem kadınlar, hem de erkekler tarafından çok sık tercih ediliyor. Ancak botoks yaptırdıktan hemen sonra uçağa binenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görülüyor. Uzmanlar ise botoks uygulamasının ardından, 24 saat içinde uçağa binilmemesini tavsiye ediyor. Luvimed Sağlık Direktörü Recep Sekban, botoks yaptırıldıktan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi sebebiyle, uçak seyahatine en az 24 saat ara verilmesi tavsiyesinde bulundu. En popüler estetik uygulamaların başında botoksun geldiğini hatırlatan Sekban, bu uygulamayı yaptıracak olanlara dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgiler verdi. Sekban “Botoks, dış faktörlere bağlı olarak yüz çevresindeki çizgi ve kırışıklıkların yok edilmesi için uygulanan başarılı bir tekniktir. Peki bu uygulama yapıldıktan sonra çoğu insan normal hayatına dönebileceğini düşünse de bu uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler vardır. Uygulama sonrasında yüze masaj yaptırmak botoksun yerini değiştireceğinden iki gün boyunca yüze masaj yapmak doğru bir varsayım değildir. Botoksun yapıldığı gece çift yastık kullanmak ve sırtüstü yatmak ödemi en aza indirecektir. Uygulama sonrası 6 saat boyunca yüz kısmına su değdirilmemesi önem arz etmemektedir. Uygulama yapıldığı gün sauna, fin hamamından uzak durulmalı ve çok sıcak duş alınmamalıdır. Botoks uygulaması sonrası sauna gidilirse aşırı sıcak hava etkisiyle genişleyen damarların etkisiyle ilaç dağılımı değişmektedir. Buda Kaş göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Botoks yaptıranların ilk 24 saat içinde uçak ile bir seyehat planı var ise bu planı 24 saat sonrasına ertelemesinde fayda olacaktır. Çünkü enjeksiyondan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi nedeni ile uçak seyahatinden kaçınılmalıdır yada en az 24 saat ara verilmelidir” dedi. Sekban, Uygulama sonrası 1-2 saat uygulama yapılan kaslar çalıştırılması gerektiğini de değinerek, “Örneğin kaşlarınızı yukarı kaldırın, kızar gibi yapın veya gözlerinizi kısın. Bu işlem toksinin kaslardaki etkisini ve yayılmasını kolaylaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.