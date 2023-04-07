Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Cihan Dirim, botoks toksin enjeksiyon uygulamaları ile terlemenin yüzde 80-90 oranında azaldığını belirtti.

Sivas Numuna Hastanesinde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Cihan Dirim, botoks toksin enjeksiyonlarından bahsederek, hastanede botoks işlemlerinin başladığını duyurdu.

Terlemenin tanımını yapan Uzm. Dr. Yusuf Cihan Dirim, terlemenin vücut ısısındaki artışa yanıt olarak ortaya çıkan fizyolojik bir cevap olduğunu söyleyerek, “ Hiperhidroz ise aşırı terlemek demektir. Enfeksiyonlar, diyabet, tiroid hastalıkları, sinir hasarı, gut, obezite, menopoz ve bazı ilaç kullanımları da hiperhidroza neden olabilir. Bunlarla birlikte hiçbir sebebe bağlı olmaksızın da görülebilir” dedi.

"Aşırı terleme kişinin ruhsal durumunu kötü yönden etkiliyor"

Terlemenin hangi durumlarda tedavi edilmesi gerektiğini açıklayan Uzm. Dr. Dirim, “Aşırı terleme kişinin ruhsal durumunu kötü yönden etkiliyor, sosyal hayatını bozuyorsa, kıyafet seçimini belirliyor veya okul, iş verimini düşürüyorsa tedavi edilmesi gerekir. Tedavi tipinin belirlenmesinde; terlemenin tipi, görüldüğü bölge, hastalığın şiddeti, hastanın daha önce kullandığı tedaviler göz önünde bulundurularak yapılır. Tedavi seçenekleri arasında anti-perspirant kremler, iyontoforez, botilinum toksin enjeksiyonları, cerrahi işlemler ve ağızdan alınan ilaçlar yer alır” ifadelerini kullandı.

"Terleme yüzde 80-90 oranında azalır"

Botoks toksin enjeksiyon uygulamaları ile terlemenin yüzde 80-90 oranında azaldığını belirten Uz. Dr. Dirim, sözlerini şu şekilde noktaladı, “Botoks toksin enjeksiyon uygulamaları bu tedavi seçenekleri arasında konforlu ve sonucu iyi olan tedavilerden biridir. Enjeksiyon sonrası etki 1-2 hafta sonra başlar ve yaklaşık 6 ay boyunca sürer. Terleme yüzde 80-90 oranında azalır. Hiperhidroz dışında botoks toksin enjeksiyonlarını, diş sıkma (masseter botoks), migren ve kırışıklık tedavisi içinde kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu.