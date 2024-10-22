Erzurum’un sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yeri olan Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu yaklaşık 651 bin 842 öğrenci ile Türkiye’deki 50 ilden daha fazla bir nüfusa sahip.

Mustafa Kemal Atatürk,1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’inde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşuna dair tasarı 31.5.1957’de 6990 sayı ile Büyük Millet Meclisi’nde kanunlaştı ve Resmi Gazetede yayımlanarak 7.6.1957 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece Atatürk Üniversitesi 7 Haziran 1957 tarihinde resmen kurulmuş oldu. Aradan geçen 67 yılda; 756 bin 200 mezun veren Atatürk Üniversitesi, Erzurum’un sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına da önemli katkılar yapmaya devam ediyor.

50 ilin nüfusunda daha fazla öğrencisi var

Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından birisi olan, bölgedeki bir çok üniversitenin kuruluşuna önayak olan, binlerce akademisyen yetiştiren Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu öğrenci sayısıyla dikkatleri çekiyor. Ülkemizde öğrenci sayısı açısından Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ilk üçte bulunuyor. Türkiye’deki 50 ilin nüfusunda daha fazla öğrenciye sahip olan Atatürk Üniversitesi’nde; açık öğretim ikinci öğretim, örgün öğretim ve uzaktan eğitimde kayıtlı öğrenci sayısı 651 bin 842 ’ya ulaştı. Açık öğretimde 583 bin 880, ikinci öğretimde 6 bin 936, örgün öğretimde 58 bin 690 ve uzaktan eğitimde 2 bin 36 öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi’ne bu yıl 156 bin 388 öğrenci kayıt yaptırdı.

2024’te 61 bin 545 mezun verdi

Kapılarına eğitime açtığı 1958 yılından bu yana, 67 yılda 1 bin 711 bin 118 kişinin kayıt yaptırdığı Atatürk Üniversitesi, 756 bin 200 öğrenci mezun oldu. 96 uyruktan 11 bin 917 uluslararası öğrencisi olan üniversitede 2023-2024 eğitim döneminde 61 bin 545 öğrenci mezun oldu. Atatürk Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilere bakıldığında; 456 bin 684 ön lisans, 183 bin 461 lisans, 9 bin 125yüksek lisans, 53 sanatta yeterlik ve 2 bin 5197 doktora öğrencisinin olduğu görülüyor. Atatürk Üniversitesi’nden hem mezun olan hem de kayıt yaptıran öğrencilerin sayısına bakıldığında kızların sayısal olarak önde olduğu ortaya çıktı. 23 fakülte, 8 enstitü, 14 yüksekokul-konservatuvar, 2 bin 646 akademisyen ve 2 bin 245 idari personeli olan Atatürk Üniversitesi’nde; bu güne kadar 30 bin 29 makale, 922 kitap, 2 bin 879 sanatsal faaliyet, 893 ödül ve 25 bin 761 tebliğ yayınlandı.