Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçek bir jet motoru üzerinde sürdürülen çalışmalar ile gelecekte kullanılacak jet uçaklarının yakıtlarından tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçek bir jet motoru üzerinde sürdürülen çalışmalar ile gelecekte kullanılacak jet uçaklarının yakıtlarından tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi güçlü akademik kadrosu, ileri teknolojiyle donatılan laboratuvar altyapısı ve havacılık alanında verdiği eğitimlerle adından sıkça söz ettiriyor. Üniversite bünyesinde kurulan İtki laboratuvarında gerçek bir mikro turbojet motoru bulunuyor. Uçak Mühendisliği alanında eğitim gören öğrenciler için uygulama araştırma ve geliştirme imkanı sağlanan itki laboratuvarında gerçek bir mikro jet motoru bulunması öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda öğrenciler uygulamalı olarak jet motorunun çalışma prensipleri, ve motorun farklı bölgelerindeki sıcaklık ve basınç değişimi ve yakıt tüketimi konusunda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştiriliyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için bu tarz yüksek donanımlı laboratuvarlarda uygulamalı olarak eğitim görmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

“Jet motorumuz hem eğitim hem de araştırma ve geliştirme amaçlıdır”

Rektör Kul, laboratuvarda bulunan jet motorunun hem eğitim hem de araştırma ve geliştirme amaçlı olduğunu söyleyerek, “İtki laboratuvarımızda gerçek bir mikro turbojet motoru mevcut. Bu jet motoru hava alığı, kompresör, yanma odası, türbin ve egzoz olmak üzere beş kısımdan oluşmaktadır. Bu mikro jet motorunda jet uçaklarında kullanılan jet motoru yakıtı yani kerosene (gaz yağı) kullanılıyor. Üzerine yerleştirilmiş olan sensörler sayesinde kompresör, yanma odası ve türbin kısmında sıcaklık ve basınç değerlerini göstermektedir. Anlık olarak da yakıt tüketim verileri izlenebilmektedir. Bu jet motorumuz hem eğitim hem de araştırma ve geliştirme amaçlıdır. Burada yapılan eğitimler ilerde yapılacak tasarımlar veya araştırmalar için sağlam bir temel oluşturmaktadır.” dedi.

“Bu test düzeneğinden alınan termodinamik değerlerle jet motorunun performansı ve özel yakıt tüketimi farklı motor devirlerinde ölçülebilecektir"

“Bu test düzeneğinden alınan termodinamik değerlerle jet motorunun performansı ve özel yakıt tüketimi farklı motor devirlerinde ölçülebilecektir” diyen Rektör Kul, “Bu test düzeneği uçak mühendisliğinde öğrenim gören öğrencilerimizin İtki alanında uygulamalı eğitimde kullanabilecekleri bir sistemdir. Ayrıca akademisyen hocalarımızın da İtki alanında ki ARGE projelerinde ilham verebilecek bir jet motor sistemidir. Bir uçak için gerekli İtki kuvvetleri buradan elde edilip edilemediğini buradan tespit edilebiliyor. Burada anlık olarak yakıt tüketimi gözüktüğü için en ideal uçuş hızı ve İtki kuvveti ne olmalı? Yakıt ne kadar süre yetebilir? Gibi sorular burada hesaplanarak çalışmalar yapılabilecek. Lisans düzeyindeki öğrencinin böyle bir jet motoruyla üniversitede karşılaşması, deneyimleyip incelemesi uygulamalı eğitimin temel prensibi olarak çok önemli. Gerçek hayattaki çalışma ortamının üniversiteye aktarılması hem eğitim, hem de araştırma geliştirme için çok faydalıdır” şeklinde konuştu.