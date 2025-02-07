Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), gelecekte Türk havacılık ve uzay sanayisinde kullanılacak hava araçlarının tasarımını yapacak mühendisler yetiştiriyor. Öğrenciler, eğitimlerini Ses Altı Rüzgar Tüneli’nde gördükleri uygulamalı derslerle sürdürüyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ileri teknolojiyle donatılan laboratuvar altyapısı ve havacılık alanında verdiği eğitimlerle adından söz ettiriyor. Üniversite bünyesi içerisinde kurulan aerodinamik laboratuvarında bulunan ’Ses Altı Rüzgar Tüneli’ ile eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Gelecekte savunma sanayisinde kullanılacak uçak, helikopter, füze ve roket gibi hava araçlarını tasarlayacak mühendisler, endüstriyel alandaki uygulamalara yönelik eğitimlerini bu tünelde alıyor. Bilgisayar ortamında yapılan tasarımların ve verilerin oluşturulmasının ardından modellenen parçalar rüzgar tünelinde ölçüme tabi tutuluyor. Yapay olarak oluşturulan rüzgar hızının saniyede 30 metreye ulaştığı tünel içerisine yerleştirilen çeşitli kanat, uçak, roket ve füze modelleri üzerinde basınç, aerodinamik yük ve moment gibi ölçümler yapılıyor. Bilgisayar ortamında alınan verilerle rüzgar tüneli içerisinde yapılan ölçümler karşılaştırılarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda hata oranını azaltmak için düzeltmeler yapılıyor.

"Bilgi birikimlerini artırıyorlar"

SBTÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Çelik, öğrencilerin uygulamalı olarak rüzgâr tünellerini kullanarak bilgi birikimlerini artırdığını belirterek, "Burada ses altı rüzgâr tünelini, uçakların ve rüzgâr türbinlerinin kanat profillerinin aerodinamik analizlerini yapmak için kullanıyoruz. Saniyede yaklaşık 30 metre hızında bir rüzgâr akışımız ve 40 santimetre genişliğinde bir test alanımız mevcut. Rüzgâr tünelini akademik çalışmalarımızda, öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerinde ve üniversitemizde devam eden deneyim stajı etkinliklerinde aktif olarak kullanıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin dört yıllık eğitim süreci sonunda savunma sanayii kurumlarında çalışabilmelerini sağlayacak teorik ve deneysel bilgi birikimi kazanmalarıdır. Bilgisayar destekli analiz programlarıyla kanat profillerinin aerodinamik analizlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra öğrencilerimiz, aynı şartlar altında bu profillerin deneysel analizlerini yaparak teorik bilgilerini pekiştiriyor. Bu sayede rüzgâr tünelini uygulamalı olarak kullanarak bilgi birikimlerini artırıyorlar" dedi.

"Olumlu sonuçlar alıyoruz"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Aerodinamik ve İtki Laboratuvar Sorumlusu Araştırma Görevlisi Burhan Necati Kızıloğlu ise, rüzgâr tünelinin daha verimli uçuşların gerçekleştirilmesine olumlu etkiler sağladığını ifade ederek, "Bu cihazın adı eğitim amaçlı Ses Altı Rüzgâr Tüneli’dir. Araştırmacılar ve öğrencilerimiz test odasına yerleştirdikleri havacılık modellerinde kullanılan teknik parçaların aerodinamik testlerini gerçekleştiriyorlar. Burada araştırmacıların ve öğrencilerin temel amacı, kullandıkları modelin kaldırma kuvvetinin arttırılması ve sürükleme kuvvetinin azaltılmasıdır. Bu sayede de hava aracının menzili artmış oluyor ve daha az yakıt tüketimi ile daha fazla sürede havada kalabiliyor. Bu sistem birçok üniversitede yeni yeni kullanılıyor. Ancak üniversitemizde öğrencilerimiz aerodinamik derslerinde bu aerodinamik parametreleri detaylıca kavrayıp, projelerinde kullanıyorlar. Havacılık ve savunma sanayiinde bir hava taşıtı tasarlanmadan önce modelleme yapılması gerekir. Daha sonra bilgisayar destekli analiz programlarında modele ait aerodinamik veriler not alınır. Alınan sonuçların yanında model rüzgâr tünelinde test edilir. Bu sonuçlar ile tasarlanan hava araçlarının daha az yakıt tüketimi ile menzillerinin arttırılması ve daha etkili uçuşların gerçekleştirilmesi konusunda olumlu etkiler sağlanıyor" diye konuştu.