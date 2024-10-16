Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’nde 1 yılda tedavi gören 250 kadın, uygulanan yöntemler ile gebe kaldı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde 1 yıl önce hizmete açılan tüm bebek ünitesi, doğal yollardan bebek sahibi olamayan kadınların umudu oldu. Ünitede uygulanan aşılama ve tüp bebek tedavileri ile 250 kadın gebe kaldı. Kayseri Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bertan Demir ünite hakkında bilgiler vererek, "Tüp bebek ünitesinde aşılamada ile tüp bebek tedavisinden başlayarak bütün alt hizmetlerde ameliyatlar, rahim filmi ve diğer yumurtlama tedavileri son teknoloji ile uygulanmaktadır. Şimdiye kadar yaklaşık 250’ye kadar gebemiz oldu. Buna tüp bebek aşılama da dahil. Çoğu hastamız ilgi ve alakayla dediklerimizi takip ediyorlar. Bizler de hastalarımızla uyumluyuz. Ekibimizle beraber çok güzel sonuçlar alıyoruz" dedi.

Ünitede kısırlığın sebebinin de araştırıldığını belirten Demir, "Burası sadece tüp bebek ve aşılama yapılan bir yer değil. Kısırlığın sebeplerin araştırıldığı, genetik ve anatomik sebepler olarak düzelttiğimiz, ameliyat yaptığımız bir yer. Birçok işlemin yapıldığı en modern bir merkez. Aşılama dışında da gebe kalan birçok hastamız var. Burada ameliyatlarını yapıyoruz, diğer bölümlere gönderiyoruz. Kısırlığın nedeninin de araştırıldığı bir araştırma merkezi. Ünitemiz bu şekilde de hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.