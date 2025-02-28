Anadolu’nun dört bir yanındaki kadınların yaşam öykülerinin bir araya getirildiği "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu’nun, Anadolu’nun dört bir yanındaki kadınların yaşamlarını belgelediği "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Terra Santa’da gerçekleştirilen açılışta, sanatseverlerin yanı sıra serginin sahibi Varol Uzlu ile birlikte Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin de konuşmacı olarak yer aldı. 2015 yılından bu yana çekilen ve 62 özel kareden oluşan bu etkileyici seçki, kadınların geleneksel değerler içindeki üretkenliğini, direncini ve hikayelerini gözler önüne seriyor. Sergi, 4 Nisan 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.