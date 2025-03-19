Başiskele Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Bu Topraklar İçin" adlı sahne gösterisini vatandaşlarla buluşturdu.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Çanakkale Zaferi’ne özel hazırlanan gösteri, dün akşam Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelendi. Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün yanı sıra AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

70 kişilik ekibin sahne aldığı gösteride, halk oyunları ve performanslar izleyicilere görsel bir şölen sundu. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin başarılı performansları izleyicilere milli ve manevi duyguları yeniden yaşattı. Gösteri, Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri anmak adına büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Gösterinin genel sanat yönetmenliğini Prof. Dr. Kerem Cenk Yılmaz üstlenirken, dans koreografileri Öğr. Gör. Dr. Yiğit Hakan Ünlü, Öğr. Gör. Dr. Deniz Köktan, Öğr. Gör. Dr. Eda Ertural, Arş. Gör. Dr. Eda Kaplan Ekemen ve Arş. Gör. Dr. Semih Özbilgi tarafından hazırlandı. Senaryo ve sanat yönetmenliğinde ise Dr. Öğr. Üyesi Umut Erdoğan görev aldı.

Programın sonunda konuşan Başkan Yasin Özlü, sahne gösterisinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, oyuncuları yüksek performanslarından dolayı tebrik etti. Ardından, Prof. Dr. Kerem Cenk Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Umut Erdoğan, Öğr. Gör. Dr. Yiğit Hakan Ünlü ve Arş. Gör. Dr. Semih Özbilgi’ye plaket takdim etti.