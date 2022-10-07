İzmit Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğinde düzenlenen Baba Destek Programı’nda (BADEP) yeni dönem toplantısı gerçekleştirildi. Babaları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek, rol ve sorumluluk almaya teşvik etmek, aile içinde demokratik ilişkiler kurma konusunda desteklemek amacıyla organize edilen toplantı, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi’nde yapıldı. Geçtiğimiz sene Çınar Çocuk Evi babaları ile başlayan Baba Destek Programı’nda 13 haftalık eğitim tamamlayan babalara sertifika verildi.

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