THE (Times Education Higher) tarafından üniversitelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SKH) doğrultusunda başarılarını ölçmek için yapılan özel sıralamanın 2023 ve 2024 yılı sonuçları paylaşıldı.

2023 yılında 104 ülkeden 1799; 2024 yılında ise 108 ülkeden 1907 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ‘Açlığa Son’ (SKA 2) ve ‘Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar’ (SKA 11) kategorilerinde Batman Üniversitesi 601-800 aralığında yer alarak başarılı bir ivme kazandı. Sıralama, dünya genelindeki üniversitelerin yer aldığı kategorilerde Batman Üniversitesinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve projelerle uluslararası düzeyde yakaladığı başarıyı gösteriyor.

“Üniversitemizi daha yukarılara taşıyacağız”

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, “Batman şehrinin ve öğrencilerimizin geleceğini önceleyen sürdürülebilir proje sayısını artırmak istiyoruz. Uluslararası sıralamalarda Batman Üniversitesini daha yukarılara taşımayı amaçlıyoruz” dedi.