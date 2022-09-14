Kocaeli’nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nde ev hanımları spor yaparken, çocuklar da eğitmenlerin gözetiminde çeşitli oyunlar oynuyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nde ev hanımları spor yaparken, çocuklar da eğitmenlerin gözetiminde çeşitli oyunlar oynuyor.

Darıca Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın ismi verilen spor tesisinde, ev hanımları ücretsiz bir şekilde spor yapabiliyor. Çocuklarını da yanında getiren kadınlar, onları eğitmenlere emanet ediyor. Çocuklar, eğitmenlerin gözetiminde çeşitli oyunlar oynayarak, doyasıya eğleniyor. Akıl ve zeka oyunlarıyla da çocukların gelişimine katkı sunuluyor.

"Hem zinde kalıyorlar hem kendilerini mutlu ediyorlar"

Tesisin kadınlar için faydalı olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bu spor salonunu da yeni bitirdik. Güzel bir çalışma oldu. ‘Ne yapalım?’ diye düşünürken sadece kadınlara özel bir kompleks yapalım istedik. Çünkü erkeklerin gideceği spor alanlarımız daha farklı alanlarda, daha farklı yerlerimiz var. Ortak, karma gidilen yerler de var ama sadece kadınlara özel bu tip bir alanımız yoktu. Onun için burayı biz sadece kadınlarımıza ve çocuklarımıza ayırdık. Şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke’nin ismini burada yaşatmayı arzu ettiğimiz bir kompleks oldu. Hem kadınlarımızın hem de çocuklarımızın olduğu Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi adını verdiğimiz bir kompleksteyiz. Burada hanımefendiler hocalarımızın eşliğinde spor yapıyorlar. Hem zinde kalıyorlar hem kendilerini mutlu ediyorlar. Aynı zamanda bu işi yaparken de sadece kadınları düşünmekten ziyade annelerin de bu işin içine katılması gerektiğini düşündük. Üst katta da çocuklara ait bir yaşam alanı var. Orada da eğitmen arkadaşlarımız var. Çocuklu annelerin de en azından ‘Benim çocuğum var, ben bu spora gelemiyorum’ diye bir bahanesi olmayacak. Kadınlarımızdan aldığımız memnuniyet bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Aynı zamanda doğru bir iş yaptığımızı da gösteriyor. Kadınlarımızın bu şekilde spor yapıyor olması, özellikle ev hanımlarının bu işe ilgi duyması bizim de ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Hemen hemen 2 bine yakın hanımefendi var şu an da kayıtlı. 700’ yakın da çocuğumuz var. Bunları biz mahallelerden araçlarla da alıyoruz, öyle bir hizmetimiz de var" dedi.

"Hocalarımızın güler yüzünden çok memnunuz"

Tesisten memnun olduğunu söyleyen Mukaddes Tan ise "Evdeki sıkıntılardan kurtulup burada sporumuzu yapıyoruz. Başka etkinliklerimiz de oluyor, gezilerimiz oluyor. Hocalarımız çok güler yüzlü. Buraya geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz ve hiç kimse mağdur olmuyor. Herkes geliyor, sadece bu mahallede olanlar değil, Darıca’nın her yerinden geliyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor, bekleme olmuyor. Sistem ok güzel oturmuş. ‘Çocuğumuz var’ deyip gelmeyebilirdik buraya. Ama çocuklar için de o kadar güzel bir yer yapmışlar ki, sadece oyun değil, resim yapabiliyorlar, diğer aktiviteler de var. Hocalarımızın güler yüzünden çok memnunuz. İşimiz olsa bile koştur koştur buraya geliyoruz" diye konuştu.

"Geliyoruz sporumuzu yapıyoruz, pikniklere gidiyoruz"

Kendilerine sporun yanında farklı imkanlar da sunulduğunu kaydeden Rahime Bayram da, "Böyle bir yaptıkları için çok memnunuz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Geliyoruz sporumuzu yapıyoruz, pikniklere gidiyoruz. İftar yemeklerine gittik. Aktivitelerimiz çok güzel" şeklinde konuştu.

"Burada sosyal çevremiz oluyor"

Kendisi spor yaparken torununu da eğlenmesi için tesise getiren Servet Özkaya ise "Biz başkanımızdan çok memnunuz. Bu aktiviteleri, sporu, her şeyi bize sunduğu için çok memnunuz. Komşularım çocuklarıyla birlikte geliyor. Ben de torunumu getiriyorum. Anneler, biz, çocuklar, herkes çok memnun. Arkadaşlarımız da var, burada sosyal çevremiz oluyor" ifadelerini kullandı.