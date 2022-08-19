İzmir Dikili’de faaliyete geçirilecek jeotermal ısıtmalı seranın temel atma töreni, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla düzenlendi. Tesis, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi olacak.

İzmir Dikili’de faaliyete geçirilecek jeotermal ısıtmalı seranın temel atma töreni, 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla düzenlendi. Tesis, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi olacak.

İzmir’in Dikili ilçesinde faaliyete geçirilecek jeotermal ısıtmalı seranın temel atma töreni, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla düzenlendi. Toplam 3 milyon 29 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi olacak. Tamamlandığında toplam yatırım tutarı 5 milyar liraya ulaşacak proje, tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlayacak. Bu alanda her biri minimum 25 dekar olan jeotermal enerji ısıtmalı 50 yüksek teknolojik sera, üretilen ürünlerin işleneceği-paketleneceği-depolanacağı 35 sanayi tesisi, Seracılık Eğitim Merkezi ve AR-GE merkezi kurulacak. Söz konusu alandan yılda 80 bin ton ürün elde edilecek. Bölgede yüzde 90’ı kadın olmak üzere 3 bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Proje; İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası iş birliğiyle hayata geçirilecek.

“Jeotermal konusunda elimizi rahatlatan bir durum var”

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Her şeyden önce burası bir OSB ama sera OSB. Ayrıca burada bir jeotermal kaynağın kullanılması ve enerji gibi önemli bir girdinin daha uygun şartlarda temini ve üretimde etkin olarak değerlendirilmesi, bir araya gelme, bir araya gelerek müşterek iş yapma kültürünü de sergiliyor olacak olmasını önemli buluyorum. Dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu üç başlık; tarım-gıda, enerji ve su. Biz ülke olarak su konusunda zengin bir ülke değiliz. Karadeniz bölgesini çıkarsak ülkenin geri kalan kısmında ‘Su fakiriyiz’ diyebiliriz. Yeraltı zenginlikleri konusunda dışa bağımlılığımız söz konusu ama jeotermal konusunda elimizi rahatlatan bir durum var” diye konuştu.

“Bu ülkenin üreticisi eli öpülesi üreticidir”

“Bu ülkede herkes tarımı konuşuyordu ama ülkenin tarım kanunu yoktu” diyen Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atatürk’ün de hayali olan 65 yıllık özlem sona erdi ve Türkiye TARSİM adı altında tarım sigortacılığı ile tanıştı. ‘Bu ülke dün kendi kendine yetiyordu, bugün yetmiyor’ gibi sözlerin sarf edildiğini biliyoruz. Sadece AK Parti hükümeti döneminde nüfus 20 yılda 1 milyon arttı. Doyuran, bu ülkenin üreticisi. Dün soframızda olanlarla bugün olanlar çeşitlilik bakımından çok farklı. Tarımsal ihracatımız 30 milyarlara gidiyor. 3 milyar dolar, sadece İzmir’in ihracatı var. Bu yabana atılacak bir şey değil. Artan nüfus, sofradaki çeşitliliğimiz, turistlerimiz ve ihracatımızla yurt dışındaki ülke vatandaşlarını kattığımızda bu ülkenin üreticisi eli öpülesi üreticidir. Alın ve akıl teri dökmektedir.”

Kent tarımı

Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin de konuşan Bakan Kirişci, şöyle devam etti: “100 yıllık cumhuriyetimizin yeni bir yüzyılı başlayacak. 2023 ile başlayan yüzyıl; ulusal olmaktan, bölgesel olmaktan öteye geçmiş, küresel bir oyuncu olma yolunda, bunu da icraatlarıyla gösteren Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bizim bu konuda en önemsediğimiz hususlardan biri de kent tarımıdır. Kent tarımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Kenti tarımını İzmir’de bugün görmemiz bizlerin bir başka mutluluk vesilesi oldu.” 20 yılda İzmir’e 27 milyar liralık tarımsal destek sağlandığını hatırlatan Kirişci, tarımda keyfiliği, gelişigüzelliği, “Ben istedim oldu” şeklindeki çalışmaların biteceğini, tarım sektörüne hizmet sunanlar tarafından üreticilere destek olacağını söyleyerek “Bu hizmet sunanlar, neyi nerede ne zaman ne şekilde eklemesi konusunda üreticilere yardımcı olacak. Yeni dönemde bu desteğimizi göstereceğiz” dedi.

Kirişci’den müjdeler

Kirişci ayrıca üreticilere müjdeler de vererek şunları söyledi: “Dün itibariyle üreticilerimizin elektriklerle ilgili borçlarını ödemeleri konusunda finans ihtiyacını sağlamak için 10 milyon TL’ye kadar sıfır faizli krediden yararlanmaları imkanını getirdik. Dünya bankası kredilerinden OSB’lerimizin yararlanması hususuna ilişkin bakanlığımıza intikal eden talep olumlu neticelendirildi. 30 milyon dolarlık kredi talebi ile ilgili Dünya Bankası kredisi üzerinden bu değerlendirme gerçekleştirilecek."

Tarım 4.0

28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım da “Burası çorak, marjinal bir araziydi. 3’te 1’i de turizm dinlenme tesisleri olarak ayarlanmıştı. Bu tahsis kaldırıldı ve bu alan tarım ihtisas OSB olarak tescillendi ve temel atılacak noktaya geldi. Bir güzel projeyi daha duyurmak isterim. İzmir, sadece ticarette, sanayide, eğitimde, turizmde değil tarımda da önemli ve önemini artıran bir şehrimiz. Tarım 4.0, yeni bir kavram olarak önümüze çıkıyor. Bugün temel attığımız bu işletme de bu özellikte bir çalışma. Buranın hayata geçmesi ile beraber tarımsal ihracatımız artacak. Tarım teknolojileri, tarımda katma değerin artırılması yönünden önemli yenilikleri gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

“Tarımı jeotermal ile buluşturuyoruz”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise şöyle konuştu: “İzmir hem sanayide hem ticarette hem turizmde hem de tarımda iddialı. Bütün unsurları iddialı olan Türkiye’de başka şehrimiz yok. İzmir, göz dolduran bir şehrimiz. Tarımda öncülüğü de yeni değil. İzmir, Türk tarımında her anlamda öncü şehirlerden olmuştur. Tarımı teknoloji ile buluşturmada İzmir, Türkiye’ye örnek teşkil etmiştir. Şimdi başka bir seviyeye geçiyoruz. Tarımı jeotermal ile buluşturuyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Tesisin herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

“Bölgenin ilk yeşil OSB’si”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen, “Su ürünleri, süs bitkileri, hayvancılık, meyve-sebze, tütün, orman ürünleri ve baharat, zeytin-zeytinyağı, aromatik bitkiler başta olmak üzere birçok üründe ülkemize büyük oranda katkı sağlayan kentimizde, tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamak ve bu yönde tetikleyici bir süreç başlatmak amacıyla 4 yıl önce harekete geçtik. Bu proje ile modern ve otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üreterek yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunarak güçlü bir pazar oluşturmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte, bölgenin enerji ihtiyacının bünyesindeki jeotermal, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji tesislerinden karşılanarak, kendi kendine yeten bir tarıma dayalı ihtisas OSB olmayı amaçlıyoruz. AR-GE hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, üniversite-tarım-sanayi birlikteliği, iyi ve yenilikçi tarım uygulamaları ve Tarım 4.0 hedefleriyle uyumlu üretim ortamı oluşturarak ve Yeşil Mutabakat’a uygun altyapı ve üretim proseslerini oluşturarak bölgenin ilk yeşil OSB’si olma yolunda ilerliyoruz. Tüm bunları yaparken sadece kendi tarıma dayalı ihtisas OSB alanımızdaki seraları ve işletmeleri değil, yakın çevremizdeki tüm sera firmalarını da kucaklayarak bu çalışmaları gerçekleştirmeyi istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Temel atma törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İzmir’deki sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları katıldı. Konuşmaların ardından protokol tarafından temel atmayı simgeleyen butonlara basıldı.