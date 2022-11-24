Kartepe Belediyesi tarafından Maşukiye Soğuksu Cami bahçesine çok amaçlı sosyal tesis inşa edilecek. 100 metrekare alanda kurulacak tesiste, hem yaşlı bireyler için hem de gençler için özel alanlar oluşturulacak.

Kartepe Belediyesi tarafından Maşukiye Soğuksu Cami bahçesine çok amaçlı sosyal tesis inşa edilecek. 100 metrekare alanda kurulacak tesiste, hem yaşlı bireyler için hem de gençler için özel alanlar oluşturulacak.

Çok amaçlı sosyal tesisin yapımına başlandı. 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek tesisin 60 metrekaresi gençlerin, 40 metrekaresi yaşlı bireylerin olacak. Çok amaçlı tesis içinde gençlere yönelik çeşitli aktivitelerini yapacakları alanlar olurken, yaşlılara yönelik alanda şark köşesi, kütüphane, dinlenme alanları yer alacak.

Tesisin ilk tuğlasını koyan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Maşukiye Soğuksu Cami’nde yapımına başladığımız çok amaçlı sosyal tesisimizin ilk tuğlası koyduk. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Kısa sürede tesisin yapımını tamamlayarak hizmete sunacağız. Gençlerimiz ve yaşlılarımız bir arada olacaktır" dedi.