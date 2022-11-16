Bandırma’nın Paşabayır Mahallesi’nde sokak aralarında sakin sakin dolaşan üç tavus kuşu vatandaşların dikkatini çekti. Hayvanat bahçesi ve çiftliklerde görülmeye alışık olunan tavus kuşunu sokak aralarında görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda almayı ihmal etmedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.