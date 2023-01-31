Mevsim geçişleri ile birlikte etkisini daha da artıran gribal enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçların yanı sıra doğal takviyelere olan ilgi de oldukça büyük. Beslenme Uzmanı Arş. Gör. Hande Nur Onur Öztürk, kronik hastalıklar da dâhil olmak üzere birçok hastalıkta iyileşme süresini hızlandırması ile bilinen propolis ürünlerinin etkilerini değerlendirdi.

Mevsim geçişleri ile birlikte etkisini daha da artıran gribal enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçların yanı sıra doğal takviyelere olan ilgi de oldukça büyük. Beslenme Uzmanı Arş. Gör. Hande Nur Onur Öztürk, kronik hastalıklar da dâhil olmak üzere birçok hastalıkta iyileşme süresini hızlandırması ile bilinen propolis ürünlerinin etkilerini değerlendirdi.

Solunum yolu enfeksiyonları, diyabet, gribal enfeksiyon vb. pek çok hastalıkta tedavi yaklaşımı geliştirmek üzere kullanılan propolis, birçok rahatsızlığın belirtisini hafifletmek için de kullanılıyor. Özellikle ağırlık kaybı sırasında vücut için gerekli olan antioksidanları sağlaması için destek ürün olarak kullanılabileceğini de belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Beslenme Uzmanı Hande Nur Onur Öztürk propolisin dikkatli kullanılmadığı durumlarda alerjiye sebep olabileceğinin altını çizdi.

0-1 yaş arasındaki çocuklarda kullanılmamalı

Bağışıklığı artırmak için kullanılan takviyeler, özellikle de üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve salgınların arttığı dönemlerde daha da ön plana çıktı. Tüketimin hızla arttığı vitamin ve takviye gıdalar her ne kadar bağışıklık sistemini desteklese de bilinçsiz kullanımda birçok zarara sebep olabiliyor. Özellikle propolisin, bal tüketiminin sakıncalı olduğu 0-1 yaş grubu çocuklarda kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Beslenme Uzmanı Hande Nur Onur Öztürk, “Propolis, arı kovanında çeşitli kritik fiziksel ve fizyolojik işlevlere hizmet etmek için arılar tarafından toplanan reçineli ve karmaşık bir bileşiktir. Tüm bu bileşenler içinde vücudun sindiremediği maddeler olduğundan propolisin yararlarından faydalanmak için ekstre edilmesi gerekmektedir. 0-1 yaş arasındaki çocuklarda bal, tüketimi sakıncalı ve alerjen besinlerden olduğundan propolis de tüketilememelidir. Ayrıca çocuklarda kullanacak ürünlerin alkol ile ekstre edilmemiş olan ürünlerden seçilmesine özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

Propolis, yerel ve popüler tıpta ilaç olarak kullanılıyor

Yüzyıllardır kronik hastalıklar da dâhil olmak üzere birçok rahatsızlığı hafifletmek için propolisin kullanıldığını belirten Beslenme Uzmanı Arş. Gör. Öztürk, “Son derece güçlü bir antioksidan, antiiflamatuvar etkisi olan propolisin kullanımı, hastalıkların önlenmesi için gerekli olan güçlü bağışlığa sahip olmak için destekleyicidir. Propolisin kullanımı eski çağlara kadar gitmektedir ve dünyanın birçok yerinde yerel ve popüler tıpta ilaç olarak kullanılmaktadır. İnsanlar için güvenli tüketim konsantrasyonu 1,4 mg/kg/gün veya yaklaşık 70 mg/gün olmalıdır. Astım hastaları ve arı ürünlerine alerjisi olanların tüketmesi önerilmemektedir” dedi.

Bakanlık tarafından onaylı markalar tercih edilmeli

Propolisin temin edilme yöntemi, hangi coğrafi bölgenin propolisi olduğu hakkında bilgi, ekstraksiyon yöntemi, çözücü özellikleri ve toplam polifenolik içeriği hakkında kayıtların ve bilgilerin sorgulanması da oldukça önemli. Bakanlık tarafından onaylı markaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Beslenme Uzmanı Arş. Gör. Hande Nur Onur Öztürk, propolisin alerjen etkisinin ağızla alındığında daha az olduğu bilindiğinin, bu yüzden az miktarlar ile başlayıp vücut reaksiyon göstermediğinde ulaşılması gereken doz tüketilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda propolis, doğrudan ya da yoğunluğu yüksek sıvıların içine karıştırılarak da tüketilebiliyor.