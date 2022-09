Milattan sonra 745’te, Orhun Abideleri’nin Bilge Kağan anısına dikilen Şine-Usu Yazıtı’nın güney cephesinde ’Yorga Yarış’ adıyla geçen ve bin 200 yıllık tarihi bulunan Rahvan At Yarışları, büyük ilgi görüyor.

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Rahvan At Yarış geleneği Kocaeli’de yaşatılıyor. Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle, ’Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları İhsaniye Koşusu’ düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen at sahiplerinin 11 kategoride çekişmeli mücadelesine sahne olan yarışalar, Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde gerçekleştirildi. Nefes kesen yarışları AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Zeki Genellioğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, AK Parti ilçe Başkanı Çetin Seymen, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, rahvan at tutkunları ve çok sayıda vatandaş izledi.

“Geleneklerimizin ve geleneksel sporlarımızın yaşatılması için gayret ediyoruz”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, “Geleneksel sporlarımızın yaşatılması adında, Gölcük’te yağlı güreş olsun, rahvan at yarışları olsun, geleneklerimizin ve geleneksel sporlarımızın yaşatılması için gayret ediyoruz. Ben öncelikle yurdun dört bir tarafında ilçemize gelerek yarışlara katılan yarışsever ve at sahiplerine hoş geldiniz demek istiyorum. Kendileri ilçemize türlü meşakkatlerle, mesafe kat ederek geldiler şenlendirdiler kendilerine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Heyecan dolu mücadelelerin sonucunda dereceye giren at sahiplerine protokol üyeleri tarafından ödül verildi.