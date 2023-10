Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında Düzce İl Sağlık İl Müdürlüğü tarafından İstanbul Caddesi üzerinde sağlık sokağı açtı.

Düzce’de kamu birimleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları tarafından Cumhuriyetin 100. Yılına özel etkinlikler yapılmaya devam ediyor. Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlık Sokağı” açıldı. Sağlık sokağında birçok konuya farkındalık çekmek amaçlı sağlık stantları kuruldu. Yeşil Ay, Kızılay, UMKE, 112 Ambulans ekipleri, kanser tarama tırı ve daha fazla sağlık standı bulunan alana Düzceli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sağlık Sokağı etkinliğini Düzce Valisi Selçuk Aslan’da ziyaret etti. Vali Selçuk Aslan bütün stantları gezerek konu başlıkları ile ilgili personellerden bilgi aldı.

100. yılda çok güzel etkinliklere imza atıldığını söyleyen Selçuk Aslan “Cumhuriyet bayramının kutlanması noktasında tüm kamu birimlerimize ve gönüllü olacak tüm sivil toplum kuruluşlarımıza etkinlik yapma davetinde bulunduk. Her bir birimimiz kendi ana hizmet biriminde halka açılalım istedik. Bugün de İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık sokağı olarak açmış oldukları stantlar ile farkındalık faaliyetlerini gezdik. Cumhuriyetimizin 100. Yılına karşı Düzceli hemşehrilerimizin etkinliklerimize ilgisi güzel. Köyden kente her noktada Cumhuriyetin 100. Yılını kutluyoruz. Her yerde bunu söylüyorum tekrar söyleyeceğim, yüz yıl yaşadın bin yıl yaşa cumhuriyet diyorum” ifadelerini kullandı.