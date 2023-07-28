Eskişehir’de bir sokakta çöp konteyneri olmayan vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

Odunpazarı İlçesi’nde bulunan Emek Mahallesi Sümbüllü sokakta çöp konteyner olmaması mahalle halkını isyan ettirdi. Bazı sokaklarda çöp konteynerlerin olmaması vatandaşların çöplerini sokağa bırakmasına nden oluyor.

Mahalle sakinlerinden İkranur K., çöp konteynerinin olmamasından dolayı çevreye atılan çöpler çevrede kötü görüntüye sebep olduğunu belirterek, "Sokakta ikamet eden vatandaşalar, bu durumu belediye yetkililerine defalarca iletti. Hiçbir zaman sonuç elde edemedik. Sokak üzerine gelişigüzel, bir kenara atılan çöpler, temizlik görevlileri tarafından elle temizleniyor. Temizlik görevlilerinin de zorluk yaşadığını belirten İkranur K., şöyle konuştu; "Bizim sokağımız uzun bir sokak ortalama sokağın uzunluk mesafesi iki yüz ile iki yüz elli metre arasında belki daha fazladır. Ama bu sokakta hiç çöp konteynırı yok . Bizde çöplerimizi cadde başına yada yol kenarına bırakmak zorunda kalıyoruz. Temizlik görevlileri de temizlerken zorluk yaşıyor. Defalarca belediyenin çöp toplamaya gelen kamyon da çalışana ve belediyeyi arayarak bildirdik. Ancak dikkate alınmıyoruz” dedi.