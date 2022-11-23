Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kız Çocukları Günü’nde ilkini açtığı ‘Çocuk Sokağı’na bir yeni adresi daha ekledi.

Çocuk Sokakları ile Mersin’de yaşayan çocukların, teknolojinin olumsuz etkilerinden zarar görmeden, bilgisayar ve telefona bağımlı olmadan, çocukluklarını yaşayarak büyümelerini sağlamak hedefleniyor. Hayata geçirilen proje ile çocuklar arasındaki olası ayrımcılık ya da zorbalığın, paylaşmayı ve işbirliğini öğreten sokak oyunları ile önlenmesi amaçlanıyor.

Kuzeykent Mahallesi 3169 Sokak’ta yer alan Çocuk Sokağı, kurdelesini çocukların kesmesiyle açıldı. Sokakta kurulan sahnede çocuk zumbası, tahta bacak gösterisi ve sihirbazlık gösterisi ile baloncuk şov yapıldı. Çocuklara patlamış mısır ikramının ardından, boyama kitabı, topaç ve balon hediye edildi. Ailelerin de beğenisini toplayan Çocuk Sokağı’nda çocuklar gün boyu güvenle oynayarak, ekran karşısında geçirdikleri süreyi azaltabilecek.

Çocukları dijital ortamdan, betonarme yapıların içerisinden sokağa taşımak, onların eğitimlerine destek vermek, yaşadıkları mekanlara ait olduklarını hissettirmek, birbirleriyle iletişim duygularını arttırmak adına bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, “Geleneksel çocuk oyunlarını çocuklara öğretmek, hatırlatmak, yaşatmak ve eğitimlerine katkı vermeyi amaçlıyoruz. Burada 14 çocuk oyunu sergilendi. Arkadaşlarımız çocuklarımıza bu oyunları öğrettiler. Bu sokak trafikten uzak, güvenlik kameraları olan bir ortam. Bu tür sokakları buldukça ve talep geldikçe, projeler devam edecek” dedi.

Çocuklardan Defne Buz, “Burayı çok sevdim. Bugün burada biraz oyun oynadık, balon aldık. Zumba dansını da sevdim. Köşe kapmaca oynadım, labirent oynadım” dedi.

Zelal Keskin, “Öncelikle Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oyunlarboynadık, çok eğlenceliydi. Buraları çok beğendik. Balonlar, topaçlar dağıttılar” diye konuştu.

Güldane Şahbaz, “Burada bilye ve topaç oyununu gördüm. Danslar, şarkı ve baloncuk gösterisi oldu. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Simay Saruhan, “Oyunlar oynadım, etkinlikler yaptık. Herkesi bekliyoruz. Çok beğendim, çok güzeldi. Birçok oyunu biliyordum” ifadelerine yer verdi.