Son zamanlarda site aidatlarının kiralarla yarışacak seviyeye gelmesine rağmen Tuzla’da bulunan bir sitede, aidat sorunu yerini huzurlu bir yaşama bıraktı. Site yöneticileri tarafından uygulanan fahiş fiyatlardan uzak, 435 TL’lik aidat ve yapılan faaliyetler, diğer sitelere örnek oluyor. Site içerisine kurulan su sebilleri ile çocuklar katları aşıp evlerine gitmeden sitenin parkında ya da bahçesinde oynadıkları sırada su içebiliyor.

Son zamanlarda site aidatlarının kiralarla yarışacak seviyeye gelmesine rağmen Tuzla’da bulunan bir sitede, aidat sorunu yerini huzurlu bir yaşama bıraktı. Site yöneticileri tarafından uygulanan fahiş fiyatlardan uzak, 435 TL’lik aidat ve yapılan faaliyetler, diğer sitelere örnek oluyor. Site içerisine kurulan su sebilleri ile çocuklar katları aşıp evlerine gitmeden sitenin parkında ya da bahçesinde oynadıkları sırada su içebiliyor.

Site yönetimleri tarafından son günlerde maliyetlerdeki artış gerekçe gösterilerek aidatlar, kiralarla yarışacak hale geldi. Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bulunan 8 bloklu 272 dairelik Vatan Sitesi’nde de site yöneticileri aidatlara belirledikleri fahiş fiyatlardan uzak düşük ücret ve yapılan faaliyetler ile diğer sitelere örnek oluyor. Site aidatı geçen sene 280 TL iken, asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 435 TL olarak belirlendi. Sitede yenilenen parklarda çocuklar doyasıya eğlenirken, site yönetimi tarafından çocuklara suyu sevdirmek ve sağlıklı su tüketimini sağlamayı görev edinen “Parkta su sebili” projesi hayata geçirildi. Site bahçesinde kurulan su sebilleri ile çocuklar, su içmek için katları aşmayarak su sebillerinden faydalanıyor. Sitede bulunan kadınlar için ise Tuzla Halk Eğitim Merkezi işbirliğince “Herkesin bir mesleği olsun’’ sloganı ile başlatılan meslek edindirme kursu sitenin yönetim ofisinde açıldı. Kadın kursiyerler, aldıkları eğitimler ile kendilerini geliştirerek eğitim sonunda sertifikalarını alıyor. Sitede bulunan gençler de unutulmadı. Gençleri spora teşvik etmek amacıyla “Vatan Gençlik Spor” kulübü kuruldu. Öte yandan site yönetimi 7/24 komşuluk hukukunu düzenliyor. Site yönetimi ve müdürü, gelir gider hesaplarının kat maliklerine talep etmesi halinde şeffaf bir şekilde sunulabildiğini ve vicdanen çok rahat olduklarını belirtti.

“Bizim 11 katlı bloklarımız var ve su içmek için eve çıkmamız gerekmiyor, su sebillerine gelip su içebiliyoruz”

Sitede oturan 13 yaşındaki çocuklardan Ela Naz Kağnıcı, “Bizim sitemizden gerçekten çok memnunum. Mesela bizim 11 katlı bloklarımız var ve su içmek için eve çıkmamız gerekmiyor. Parktaki su sebillerine gelip oradan su içebiliyoruz ve gerçekten sular da çok temiz. Site yönetimimize ve ona yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Bizi zor durumda bırakmıyorlar. Ve sitemize çok güzel parklar yapıyorlar. Çok güzel oyun alanları oluyor. Canımız sıkıldığı zaman istediğimiz gibi gelip burada eğlenebiliyoruz. Bunun için sitemizden çok memnunuz” dedi.

“Bu sitede huzur var, güzellik var”

Sedat Ersavaş isimli vatandaş ise “Ben oğluma misafir olarak geldim. Bu sitede huzur var, güzellik var. Çocuklar için güzel aktiviteler yapılmış. Yani ben çoğu yerde görmediğim faaliyeti bu sitede gördüm. Su sebilini yapanlara da dünya gördükçe o amel defteri kapanmayacak inşallah. Hepsine dua gidecek.” diye konuştu.

“Bizim aidat konusunda bir sıkıntımız yok”

Site sakinlerinden Ali Sünter, ”Ödediğimiz aidatların, binamızın girişinde bulunan ilan panosunda kalem kalem nereye harcandığını biz görüyoruz. Buranın bundan önceki yönetim durumunu da biliyoruz. Ve şu anki durumu da biliyoruz. Onun için bizim aidat konusunda bir sıkıntımız yok“ ifadelerini kullandı.

“Vatan Sitesinin gerçekten örnek bir site kimliği bulunmakta”

Vatan Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdurahman Yeşildağ, “Yaklaşık olarak 3 yıldır yönetimdeyiz. Biz kat malikiyiz. Müdürümüz ve çalışanlarımızla birlikte kendimizi yönetiyoruz. Biz bu işe girerken dedik ki “bu işler nasıl oluyor?” ardından ben ve müdürüm Kocaeli Üniversitesi’nden site yöneticiliği diplomasını aldık. Kat maliklerimize özellikle diyoruz ki “Hesaplarınızı gelin denetleyin” çünkü denetleme mekanizması olmazsa burada her türlü şeyler olabilir. Borcu olmayan tek site biziz. Biz geldiğimizde 3 yıl önce 380 bin lira borcu vardı. Şu an piyasaya bir kuruş borcu yok. İnsanların hukuku ile ilgili olarak komşuluk erbabında biz sabah 8.00 akşam 17.00 site yöneticiliği yapmıyoruz. 24 saat boyunca halkın içerisindeyiz. Gençlerin arasındayız. Gençler ve ebeveynler ile aralarındaki hasbihalliği, dostluğu, kardeşliği saygıyı, sevgiyi anlata anlata tam bir aile yuvası olarak Vatan Sitesi gerçekten örnek bir site kimliği bulunmakta.” dedi.

“Biz çok düşük paralarla, çok düşük rakamlarla, bütün sitemizin çatılarını yeniledik, asansör halatlarımızı yeniledik”

Site müdürü Muhammet Kar ise yöneticinin belirleyeceği kendi huzur hakları, yapacakları ihalelerde hak, hukuk gözetilirse aidat ücretleri otomatik olarak düşeceğini söyledi. Kar, “Sitemizde çalışmalarımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de halkımıza, vatandaşlarımıza sitemizin içerisine su sebilleri koyduk. Top sahaları yaptık. Aslında çok düşük aidatlarla çalışıyoruz. Personel gideri genelde yüzde 80’dir burada. Burada aslında en önemli noktalardan bir tanesi de kurullarda malikler mutlaka denetilmiş olacak. Gelecekler orada ihaleler nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, bunları denetlesinler. Burada yönetim kurulları ne kadar maaş oluyor, bunlara baksınlar. Çünkü çok ciddi rakamlar azalıyor. Biz çok düşük paralarla, çok düşük rakamlarla, bütün sitemizin çatılarını yeniledik, asansör halatlarımızı yeniledik. Su tesisatımızı yeniledik. Hatta bir adım ileri giderek gençlerimize “Vatan Spor Futbol Kulübünü” kurduk. Onların iyi gününde, kötü gününde, her yönüyle sürekli yanlarındayız. Ve yönetimimiz gerçekten çok güçlü. Onlarla birlikte kol kola verdik, çalışıyoruz.” diye konuştu.