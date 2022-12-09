Eskişehir’de sokakta park halinde bulunan aracın, düşmeye yüz tutan tamponuna maden suyu şişesi sıkıştırılmasıyla ortaya çıkan görüntü şaşkınlığa ve farklı yorumlara sebep oldu.

Eskişehir’de sokakta park halinde bulunan aracın, düşmeye yüz tutan tamponuna maden suyu şişesi sıkıştırılmasıyla ortaya çıkan görüntü şaşkınlığa ve farklı yorumlara sebep oldu.

Eskişehir’de ara sokakta bulunan bir aracın tamponunda bulunan soda şişesi, yoldan geçen vatandaşların fazlasıyla dikkatini çekti. Tamponun bu halini görerek şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar, araç sahibinin hasar görmüş tamponunu tamir ettirmek yerine maden suyu şişesiyle tutmaya çalıştığı tahmininde bulundular. Çevredeki başı vatandaşlar ise şişenin bir başkası tarafından tampon arasına sıkıştırılmış olabileceğini belirttiler. Tamponun küçük bir kaza sonucu bu hale geldiği düşünülen ilginç olayda, yoldan geçip aracı gören bazı vatandaşların da fotoğraf çekmeleri gözlerden kaçmadı.