Kırıkkale’de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ev ortamını aratmayan sınıfı da ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini verdi.

Kırıkkale’de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ev ortamını aratmayan sınıfı da ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini verdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Hasan Ali Yücel İlkokulu’ndaki sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere verdiği karnelerinin yanı sıra okuma kitabı da hediye etti. Ev ortamını aratmayan ve ayakkabı ile girilmesi yasak olan sınıfta eğitim gören öğrencilerin de karne heyecanına ortak olan Tekbbıyıkoğlu, vali olmak isteyen 2. sınıf öğrencisi Çınar Yayla’ya da eğitim hayatında başarılar diledi.

Kent genelindeki 240 okulda yaklaşık 47 bin öğrencinin karne aldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Eğitim işi sadece çocuğun başarısı değil; çocuk, anne ve eğitimci kadrosunun başarısı. Bütün öğrencileri, anne, babalarını ve kıymetli öğretmenlerini tebrik ediyorum. Hepsine iyi tatiller diliyorum. Çocuklara da tatilin hakkını vermelerini temenni ediyorum" dedi.

Sınıfında hazırladığı ev ortamında eğitim veren 2. sınıf öğretmeni Emre Delice, bu uygulamanın bir çok Avrupa ülkesinde de olduğunu belirtti.

Öğrencilerinin bu sayede çocuklar çok daha mutlu olduğunu anlatan Delice, "Sınıfı evleri gibi görüyorlar. Vakitlerinin çoğunu burada geçirmek istiyorlar. Bugünde Sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz geldi. Onlarda ayakkabılarını çıkartıp içeri girdi. Kimi galoş giydi kimisi de ayakkabısını çıkardı. Öğrencilerimiz çok mutlu bizler çok mutluyuz. Vakit çok keyifli geçiyor" diye konuştu.

Karne alan öğrencilerden Mustafa Çakır, "Çok mutluyum karne heyecanıyla valimizi de görmüş olduk. O yüzden çok heyecanlıyım. Gezeceğiz oynayacağım. Dışarıdaki hayvanları beseleyeceğim" ifadesini kullandı.

Vali olmak isteyen Çınar Yayla ise durumu iyi olmayan insanlara yardım etmek istediğini söyledi.

Vali Tekbıyıkoğlu’nun okul ziyaretinde; Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, idareciler ve öğretmenler hazır bulundu.