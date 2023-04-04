Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan bisikletçiler bu yıl işlerden umutlu.

İlkbaharın gelmesiyle yükselmeye başlayan hava sıcaklıkları bisikletçileri harekete geçirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bisikletçilerin bu yıl işlerden beklentisi yüksek. Son yıllarda bisiklete olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Eskişehirli bisikletçiler, en çok elektrikli bisikletlerin satıldığını belirtiyorlar. Eskişehir’de artan trafik ve araç yoğunluğundan kaynaklı zamandan tasarruf etmek isteyen insanların da bisiklet kullanmaya yöneldiğini ifade eden esnaf, eskiden çocuğuna bisiklet alan vatandaşların artık kendileri için bisiklet aldığını dile getirdi.

“Trafik ve araç yoğunluğunun fazla olması insanları bisiklet kullanmaya yöneltti”

Eskişehir’de esnaflık yapan Murat Akkaya, bisiklet satışlarının yükselmeye başladığını ve Ramazan Bayramı’ndan 1 hafta önce daha fazla artmasını beklediklerini söyledi. Trafiğin ve araç yoğunluğunun artmasından kaynaklı vatandaşların bisiklet kullanmayı tercih etmeye başladığını ifade eden Akkaya, “Bu sene işlerden beklentimiz yüksek, şimdiden yavaş yavaş satışlara başladık. Havalar ısındıkça işlerimiz daha da iyi olacak. Özellikle bayramdan 1 hafta önce işlerimizde artış olacağını tahmin ediyoruz. Biz hazırlıklarımızı yaptık, stok anlamında çalışmalarımızı tamamladık. Son yıllarda her geçen gün bisiklete olan ilgi artmaya başladı. Trafik ve araç yoğunluğunun fazla olması insanları bisiklet kullanmaya yöneltti. Eskiden çocuğuna bisiklet alan vatandaşlar, artık kendileri için bisiklet alıyorlar. Çünkü vatandaşlar zamandan tasarruf etmek istiyorlar” dedi.