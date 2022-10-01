Resim sanatının emektarı 98 yaşındaki Nurten Ceyhan’ın resim rölyef sergisi Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde sanatseverlerle buluştu. Nurten Ceyhan sergiden elde edilecek gelirin tümünü Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı.

Resim sanatının emektarı 98 yaşındaki Nurten Ceyhan’ın resim rölyef sergisi Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’nde sanatseverlerle buluştu. Nurten Ceyhan sergiden elde edilecek gelirin tümünü Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı.

Nilüfer Belediyesi’nin Balat’ta hizmete açtığı Meteor Balat Kültürevi değerli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Yıllarını resim sanatına veren, resim öğretmeni Nurten Ceyhan’ın eserleri düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu. 2021 yılında Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nin (BUMİAD) düzenlediği Cumhuriyet Ödülleri’ne değer görülen 98 yaşındaki Nurten Ceyhan’ın resim, rölyef ve karakalem çalışmaları ile Ceyhan’ın resimlerinin baskılarından yapılan yastıkların yer aldığı sergiye ilgi büyüktü. Serginin açılışına Nurten Ceyhan, Türk Eğitim Vakfı Bursa Şube Başkanı Mehmet Çalışkan, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan ile sanatseverler katıldı. Nurten Ceyhan, 37 eserinin yer aldığı sergiden elde edilecek gelirin hepsini Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığını açıkladı. Bu sergiden gelen gelirin Türk gençlerine umut olacağına söyleyen Türk Eğitim Vakfı Şube Başkanı Mehmet Çalışkan, Nurten Ceyhan’a bu duyarlılığı için öğrenciler adına teşekkür etti. Çalışkan, “Ömrünü eğitime adayan 98 yaşındaki bir insanın; çalışkan, başarılı ve ihtiyacı olan Türk gençlerine dokunabilmek, onlara umut olabilmek için böyle bir sergiyi açması çok değerli. Bu serginin geliriyle de bir fon kurup öğrencilerimize dokunmak ve onları okutmak istiyoruz” diye konuştu.