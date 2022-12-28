Soyut çalışmalarıyla tanınan ressam Gamze Kırşavoğlu, "Suretler" isimli ilk solo sergisini 7 Ocak 2023’te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda açıyor.

Soyut çalışmalarıyla tanınan ressam Gamze Kırşavoğlu, "Suretler" isimli ilk solo sergisini 7 Ocak 2023’te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda açıyor.

Ressam ve aynı zamanda Biletinial’ın Kurumsal Müşteri Yöneticisi Gamze Kırşavoğlu, ilk solo sergisini 7-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda açıyor. Sanatseverler, "Suretler" sergisini Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın 1. katında bulunan Sanat Galerisi’nde ziyaret edebilecek. Bu aynı zamanda Kırşavoğlu’nun Ankara’daki ilk sergisi olacak.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Gamze Kırşavoğlu, "Suretler sergisi, sanatçının zihnindeki karmaşık duygu ve düşünceleri pentürde izleyicisi ile buluşturuyor ve eserlerin izleyicisi ile kurduğu zihinsel ilişkide bu duygu ve düşüncelerin izini aratıyor" dedi.