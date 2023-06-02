Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Kafkas Derneği iş birliği ile açılan sergide, Çerkes kültürüne ait ürünler sergileniyor.

Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi’nde düzenlenen sergide, Çerkes kadınları tarafından Melikgazi Belediyesi Halk Eğitim’de 3 ay içerisinde hazırlanan 200 ürün sergileniyor. Çerkeslere özgü kıyafet ve aksesuarın yer aldığı sergide, Çerkes tarihinin yaşatılması hedefleniyor. Unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin el sanatları ile gelecek nesillere aktarılması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Özyürek, “Kadim kültürümüzün yaşatılması adına biz unutulmaya yüz tutmuş Çerkes el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Nasıl öğretebiliriz? Devamını nasıl sağlarız? adına halk eğitime bağlı olarak her yıl bu kurslarımızı açıyoruz. Kurslarımızın sonucunda da kursiyerlerimizin eserleri ile sergimizi açtık. Bizim Çerkes el sanatlarına ait 200’e yakın ürünümüz var. Özel tekniklerle yapılmış, eserlerimiz burada yer alıyor. Bu ürünlerin birçoğu kursiyerlerimizin annelerinden, anneannelerinden öğrendikleri eserler. Biz bu tekstil olsun, ev tekstili olsun günümüze uyarlayarak, onların yaşatılmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla onlarında çok hoşuna gidiyor. Çerkes vatandaşların kültürümüzü yaşatmak adına rağbet göstermeleri öneriyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Kayseri Kafkas Derneği olarak da bu tarz faaliyetleri destekliyoruz” şeklinde konuştu.