Tokat’ın Niksar ilçesinde “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Fotoğraf ile Niksar” sergisi düzenlendi.

Niksar’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Tarihi Arasta Çarşısı ve Leylekli köprü üzerinde düzenlenen sergisinin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin 100. Yılına özel gerçekleşen etkinlikte geçmişten bugüne Niksar’ın kültür, sanat, spor, kişiler, tarihi eserler ve doğa temalı karma bir şekilde fotoğraflar sergilendi.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen sergide geçen 100 yılda yaşayanları yad ettiklerini dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. En son, akşam büyük bir coşkuyla yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı fener alayı düzenlendi. Cumhuriyetimizin özellikle Niksarlı olarak, tarihi ve kültürel hatıralarını yaşatmak adına resim sergisi düzenledik. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 eserle Niksar 100 yılda neler geçirdi, neler yaşandı? Bu fotoğraflar sergileniyor. Biz de geçtiğimiz 100 yılda yaşayanları yad etmiş olduk. İnşallah Cumhuriyetimiz nice 100 yıllara ilerleyecek. Biz de bu şanslılardanız ki 100. Yılına şahitlik ettik. İnşallah yeni nesiller de Türk Bayrağımızı daha yukarılara taşıyacaklar” diye konuştu.

"Her biri bizim için geleceğe taşıyacağımız bir kültür arşivi"

Serginin çok kıymetli olduğuna inandığını belirten Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını tebrik ediyorum. İnşallah nice nice yüz yılları Rabbim bu millete nasip etsin. Coşkuyla tüm değerlerimizle hep beraber yüzüncü yılımızı kutladık. Yüzüncü yıl çerçevesinde Niksar’ımızın geçmişini bize anlatan, hikayesini bize anlatan ve bizleri duygulandıran geçmişe götüren burada 100. yıla ait 100 tane eser var. Tabii Niksar’da yüzlerce, binlerce eser var. Geçmişimizi anlatan fotoğrafları bizlere kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bunların her biri bizim için geleceğe taşıyacağımız bir kültür arşivi. Bugünümüzün kıymetini bilmek, geçmişte yaşadığımız ecdadımızın yaşadıklarını görerek bugünkü günümüzün değerlerini ve kıymetini bilmemiz gerekiyor ve geçmişimizi bugün çocuklarımıza ve geleceğimize, kültürümüzü yansıtmamız açısından bu serginin çok daha kıymetli olduğuna inanıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.