Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, kampüsün bahçesindeki serada fide yetiştiriciliği yaparak hem üreticiliği öğreniyor hem de az su ile daha fazla verim elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisinde bulunan Araştırma ve Uygulama Serası’nda çeşitli biber ve domates yetiştirerek üreticiliği öğreniyor. Üreticilikte kendini geliştiren öğrenciler, serada ekolojik tarım imkanlarına uygun ürün yetiştiriyor hem mesleki anlamda kaliteli eğitim alma imkanı bulurken hem de küresel iklim değişikliklerinin sebep olduğu su kısıntısı için az suyla daha fazla verim elde ederek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de su kullanımında tasarruf sağlıyor.

“Daha az su ile daha fazla verim elde etmeyi hedefleyen bir çalışma çerçevesin ilerliyoruz”

Daha az suyla daha az verim elde etmeyi hedeflediklerini belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, “Bu dönem itibariyle biber ve domateste, topraksız yetiştiricilikle ilgili olarak ilk araştırmalarımızı ürün ve verim anlamındaki denemelerimize başlamış bulunmaktayız. Topraksız tarımın en önemli avantajlarından bir tanesi, hastalık ve zararlarla ilgili olarak kontrollerimizin daha sağlıklı gerçekleştirilmesi, verimin daha yüksek olması, gübre ve su kullanımında tasarrufun sağlanması gibi avantajlar topraksız yetiştiricilikteki ürün ve kalitenin artırılmasındaki en önemli parametreler arasında yer alıyor. Bizde bu yıl biber ve domates ile yetiştiriciliğimize başladık. Şu an seramızda bulunan farklı biber çeşitleri ve domateste topraksız yetiştiricilik yapıyoruz. En önemli avantajlarımızdan bir tanesi, küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu su kısıntısı, Bizim uygulamamız ise, daha az su ile daha fazla verim elde etmeyi hedefleyen bir çalışma çerçevesin ilerliyoruz” diye konuştu.