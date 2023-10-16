Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir domates serası işletmesinde kadınlar için 15 dakikalık ‘kitap okuma’ saati etkinliği başlatıldı.

Serada çalışan kadınların kitaplara da rahatlıkla ulaşabilmesi için Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi’de okuma saatine destek vererek kitap temin ediyor. Kitapların değişimi için seradan bir çalışanın görevlendirildiğini ifade eden sera sahibi Ramazan Çetinkaya, kadınların normal dinlenme saati ve yemek saati haricinde kitap okumak için 15 dakika ayırdıklarını ifade etti. 4 yıldır serada işçi olarak çalıştığını ifade eden Yasemin Uzun, evde de kitap okuma vakitleri olduklarını ifade ederek “Genellikle roman, sağlık ve genel kültür gibi kitapları tercih ediyoruz. Seramızda 15 dakika kitaplarımızı okuyoruz, mühendisimiz de bize yardımcı olarak istediğimiz kitabı değiştirip bize getiriyor” dedi.