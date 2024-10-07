Osmangazi Belediyesi her hafta bir mahallede düzenlediği ‘Mahallemizde Şenlik Var’ etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm yurttaşlara eğlence dolu günler yaşatmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından 32 dağ ve ova köyünde düzenlenmek adına hayata geçirilen ‘Köyümüzde Şenlik Var’ etkinlikleri, dağ ve ova mahallelerinin ardından ‘Mahallemizde Şenlik Var’ adı ile merkezdeki mahallelere taşındı. Hamzabey, Kocanaip, Yahşibey ve Muradiye mahallelerini kapsayacak şekilde Muradiye Parkı’nda gerçekleşen etkinliklere yurttaşların ilgisi büyük oldu. Müzik, dans, eğlence ve sanat dolu etkinlikler ile yaşlısından gencine, kadınından erkeğine kadar yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlendi. Kurulan oyun parkurlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinler de Osmangazi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun söylediği birinden hareketli şarkılar ile coşku dolu bir gün geçirdi. Düzenlenen yemek yarışmasına katılan kadınlar ise hünerlerini sergiledi. Yemek yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve belediye meclis üyeleri ile birlikte düzenlenen programa katılarak mahalle sakinlerini bu eğlence dolu günde yalnız bırakmadı.

“İnsanların ruhunu da doyurması gerekiyor”

‘Mahallemizde Şenlik Var’ etkinliklerini yaz boyunca kırsal bölgelerde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Her gittiğimiz yerde çocukluğumuzun hıdrellezlerini ve köy şenliklerini yaşıyoruz. Bu şenliklerde 7’den 70’e herkes güzel bir gün geçiriyor. Yaşı müsait olanlar, geçmişe bir yolculuk yapmış oluyor. Şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz göreve gelmeden önce ilk neyi değiştireceksiniz diye sorduklarında hep aynı şeyi söyledik; anlayışı değiştireceğiz dedik. İnsanoğlu sadece karnını doyurarak yaşayamıyor. Ruhunu da doyurması gerekiyor. Ruhunu doyurması için kültürel etkinlikler gerekiyor. İşte biz buna da ağırlık veriyoruz” dedi.

Mahallemizde Şenlik Var etkinliklerine ev sahipliği yapan Hamzabey, Kocanaip, Yahşibey ve Muradiye mahallelerinin sakinleri, böyle güzel bir etkinlik ile bir araya gelmelerine vesile olduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.