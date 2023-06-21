Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından bireysel bir inisiyatif ile toplum yararına bir proje olarak başlatılan, ’Aile Okulu’ seminerleri devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın tüm ilçelerde , daha sonra farklı illerde ve Fransa’da uygulanan Aile Okulu seminerleri ile binlerce aileye ulaşıldı. Yapılan seminerler ile ailelerin çocuklarıyla yaşadığı birçok soruna ışık tutulmaya çalışılıyor. 75. Yıl İlkokulu Müdürü Yılmaz yaptığı açıklamada: “Seminerler ile daha fazla aileye ulaşmak, bu aileler vesilesiyle daha fazla çocuğun gönlüne dokunmak için çok çalışıyorum. Dinlemeye değer bulanlara ve destek olanlara minnettarım" dedi.