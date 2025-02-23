Son iki gündür soğuk hava etkisindeki Antalya’da bazı vatandaşlar ve yabancı turistler ısınmak için sıcaklığı 18 derece olan denize girdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan uyarının ardından Antalya soğuk ve rüzgarlı havanın etkisine girdi. İki gündür etkisini sürdüren ve öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 7-8 derece bandında ölçüldüğü Antalya’da rüzgarında etkisiyle hissedilen sıcaklık ise 5 derece dolaylarında seyretti. Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen güneşi fırsat bilenler Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yapmayı tercih etti. Yabancı turistler ise çiçek açan ağaçların altında sahil manzarasıyla birlikte fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimileri de sahilde oturarak balık tuttu.

Denize girerek ısındılar

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da bazı vatandaşlar ise ısınmak için denize girdi. Rüzgarlı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girenleri gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denize girenlerden İbrahim Doğan, "Kışın 3 ay boyunca her gün denize giriyorum. Hava şartlarının rüzgarlı ve yağmurlu olması benim için fark etmiyor. Sıcak veya soğuk olması fark etmiyor. Şu anda su sıcak ama dışarısı soğuk. Ayrıca sporumu yapıyorum" dedi. Öte yandan soğuk havadan etkilenen bir kedinin de deniz kenarına inerek patilerini suya soktuğu görüldü.