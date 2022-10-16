Kadınlar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. Haftasında TOFAŞ ile Manisaspor arasında oynanan maçta meme kanserine dikkat çekmek için tribündeydi.

Kadınlar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. Haftasında TOFAŞ ile Manisaspor arasında oynanan maçta meme kanserine dikkat çekmek için tribündeydi.

Medicana Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje çerçevesinde kadınlar, basketbol karşılaşmasında meme kanserine dikkat çekmek için bir araya geldi. Kadınlar, kansere dikkat çeken tişörtleriyle tribünde hem maçı izledi hem de ‘Kontrol sende’ dövizleriyle dikkat kansere dikkat çekmek istedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ve Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş maç sonrası TOFAŞ Basketbol Takımı Baş Antrenörü Dimitrios Priftis’i tebrik etti.