kalın bağırsak kanseri ile ilgili erkekler bilgilendirildi.

kalın bağırsak kanseri ile ilgili erkekler bilgilendirildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bahçeşehir Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli ekipler Kolorektal (Kolon / Kalın Bağırsak) kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla cami önünde stant açılarak vatandaşları bilgilendirmelerde bulunarak ilgili broşürler ve erken teşhis kitleri dağıtıldı.

Kolorektal kanserlerde en sık görülen belirtiler şu şekilde sıralandı; “Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi. Bağırsakta tam boşalmama hissi. Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı), veya dışkı renginde koyulaşma. Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikayeti. Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı ve sürekli yorgunluk.”