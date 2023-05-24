Düzce’de faaliyet gösteren 13 firmanın katılımıyla 24-25 Mayıs tarihlerinde Karadeniz 1.Bölgesel Sanal İstihdam Fuarı düzenlenecek.

İstihdam Seferberliği çerçevesinde İŞKUR tarafından Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen istihdam fuarları ve kariyer günleri, oluşturulan ‘sanal fuar’ teknolojisi ile daha global ve ulaşılabilir hale geldi. Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz 1.Bölgesel Sanal İstihdam Fuarı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, 24-25 Mayıs tarihlerinde "https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresine girilerek, katılımcı firmalar ile yazılı veya görüntülü olarak görüşülebileceği ve online olarak CV’lerin bırakılabileceği belirtildi.

Sanal fuarı ziyaret etmek isteyenlerin kayıt olarak, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceği, profil hesaplarına CV yükleyebileceği, katılımcı firma yetkilileri ile görüşüp, firmalar ve iş ve meslek danışmanları tarafından düzenlenecek seminerlere katılabileceği öğrenildi.