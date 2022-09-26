Doğal tuzlardan üretilen tuz sabunları köpürmüyor ama şifa arayanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Doğal tuzlardan üretilen tuz sabunları köpürmüyor ama şifa arayanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Himelaya tuzu ve Çankırı kaya tuzundan üretilen tuz sabunları içinde 84 adet mineral bulunuyor. Sağlık açısından faydası olduğu bilinen tuz sabunları sağ ve cilt sağlığı için kullanılıyor. Tuz sabunu içinde bulundurduğu 84 adet mineral vücutta bakteri oluşumu önemli ölçüde önlüyor. Bu minerallerden faydalanmak için ıslak saça ve vücuda Kaya tuzu sabununun yavaş yavaş sürülmesi gerekiyor.

Tuz sabunu akne, sedef, sivilce ve mantar oluşumunu önleme özelliği buluyor. Sağlığa pek çok faydası olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Köpürmeyen tuz sabunları ise sağlık açısından tercih ediliyor. Bursalı tuzcu Emin Esen, 10 çeşit tuz ve tuz sabunu satıyor. Her tuzda farklı mineraller bulunurken vatandaşlar en çok kaya tuzlarını tercih ediyor.

İşlenmemiş kaya tuzlarının sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade eden Emin Esen, "10 çeşit tuz satışı yapmaktayım. Her tuzun farklı özelliği var kiminin demiri yüksek kiminin ise minareli işlenmemiş tuzlar zararsız doğal tuzlar tansiyonu çıkartmaz. Birde tuz sabunu var tuz sabununu insanlar vücutlarına ve saçlarına sürüyor. Kötü kokuları ve saç dökülmelerini önlüyor. Çok sayıda faydası var tuz sabunlarının fiyatı 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Tuzların ise kilosu 5 liradan başlıyor 25 liraya kadar çıkıyor" dedi.