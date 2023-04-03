Onbir ayın sultanı ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç, bu yıl da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu. Güllaç; kilosu 150 liradan alıcı buldu.

Osmanlı saray mutfağında yer alan güllaç, sütlü ve hafif bir tatlı olması nedeniyle özellikle ramazan ayında en çok tüketilen tatlıların başında yer alıyor. Fiyatıyla herkese hitap eden ve ramazan ayının gelmesiyle yoğun ilgi gören güllaç, bu yıl da iftar sofralarını süsledi.

Bu yıl kilosu 150 liradan satılıyor

Hafif tatlı olması sebebiyle ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Bursa Pastacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, “Güllaç, sütlü tatlı olması sebebiyle hamur tatlılara göre biraz daha hafif bir tatlı. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Süt, şeker, ceviz ve süslemek için de nar kullanılıyor. Sadece ramazan ayında yapıldığı için vatandaşın ilgisi yoğun oluyor. Tatlı almak isteyenlerin yüzde 70’e yakını güllacı tercih ediyor. Ramazan ayının başında yapımına başlıyoruz, ramazan bitiminde biz de yapımını bırakıyoruz. Bu yıl kilosu 100 ile 150 lira arası seyrediyor” şeklinde konuştu.