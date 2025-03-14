Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Cantekin Elyağutu’nun yürütücülüğünde, Türk dansları analiz ediliyor. Elyağutu’nun yanı sıra üç farklı üniversiteden araştırmacı yer aldığı projenin ilki Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı ve Öncelikli Alanları doğrultusunda disiplinlerarası bir bakış açısıyla hazırlanan "Kültürel Miras Olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk 50 Yılındaki Türk Halk Danslarının Tespiti, Transkripsiyonu ve Analizi (1923-1973)" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın Cumhuriyetin 100. Yılı özel çağrısı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Projenin ilk saha çalışması, 1-3 Mart 2025 tarihlerinde Tekirdağ ilinde gerçekleştirildi. Saha ekibinde, Dilek Cantekin Elyağutu’nun yanı sıra üç farklı üniversiteden araştırmacı yer aldı. Tekirdağ ilinde uygulanan "Karşılama" türü dansların yaşatılması için uzun yıllardır bu kültürel mirasın sonraki kuşaklara yayılmasını sağlayan yöre uzmanı Halil Yoruç’un rehberliğinde, saha çalışması çerçevesinde Türk halk danslarının tarihi, kökeni ve toplum üzerindeki etkileri araştırıldı. Bu minvalde, yerel dansçılar, dans eğitmenleri, müzisyenler ve yerel topluluk üyeleri ile görüşmeler, gözlemler ve doküman analizi yapıldı. Projeden elde edilen bulguların, akademik programların ve eğitim müfredatlarının geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türk halk danslarının öğretilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülüyor.