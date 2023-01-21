Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) geliştirilen, ‘Davranışsal Otopsi’ projesiyle kameralarda şüphelilerin yüzleri görünmese dahi; sergiledikleri anormal davranışlar, yürüyüşleri ve beden dili onları ele verebilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) geliştirilen, ‘Davranışsal Otopsi’ projesiyle kameralarda şüphelilerin yüzleri görünmese dahi; sergiledikleri anormal davranışlar, yürüyüşleri ve beden dili onları ele verebilecek.

SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, geliştirdiği ‘Davranışsal Otopsi’ projesi ile terör eylemlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. İki aşamadan oluşan projede ilk aşamada, güvenlik güçlerine terör eylemcilerinin; beden dili, yüz ifadeleri, konuşmaları ve bulundukları çevrede yaptıkları hareketleri analiz edebilmeleri için eğitim verilecek. Projenin ikinci aşamasında ise kişilerin ve nesnelerin bulundukları ortamda sergiledikleri anormal davranışları, yürüyüş ve beden dili hareketleri bilgi işlemciye kaydedilecek. İşlenen veriler şehirlerde bulunan şehir güvenlik kameralarına aktarılacak. Böylelikle herhangi bir terör eylemcisi kalabalık bir ortamda dahi olsa davranış ve beden dili analiz edilerek, terörist faaliyete geçmeden önce tespit erilebilecek.

Teröristler eylemden önce tespit edilecek

Doç. Dr. Darıcı, çalışmayla şüphelileri eylemlerinden önce tespit etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Davranışsal Otopsi suç veya suça ilişkin olayların önceden tespit edilebilmesine yönelik geliştirmiş olduğumuz bir yöntem. Bu anlamda hem hızlı hem de kapsamlı otopsiyi içeren iki alt başlığa ayrılıyor. İlk kısımda özellikle güvenlik kuvvetlerinin terör veya teröre ilişkin olayları önceden tespit edebilmelerini ve bu konuda ki deneyimlerini işin içine katarak önlem almalarına yönelik geliştirilmiş bir yöntem. Kişilerin beden dili, yüz ifadeleri, konuşmaları ve bulundukları çevrede yaptıkları hareketlerinin analizlerini bireysel olarak herhangi bir teknik yardım almadan yapabilmelerini sağlayan ve hızlı karar alma süreçlerinde oldukça etkili bir yöntem. Davranışsal Otopsi’nin diğer bir ayağı ise kapsamlı otopside özellikle makine ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanmak. Terör eylemlerine ilişkin herhangi bir şüpheye dayanan durumu önceden tespit edilmesine yönelik bir proje" dedi.

"Yüzleri kameraya yansımasa bile tespit edilecek"

Doç. Dr. Darıcı, herhangi bir terör eylemcisinin yüzü güvenlik kameralarına yansımasa dahi tespit edilebileceğini vurgulayarak, "Projenin ilk ayağı tamamlandı. İkinci ayağında özellikle suç ve suça ilişkin davranışlar yapay zeka aracılığıyla makineye öğretilecek. Örneğin bir güvenlik kamerasından herhangi bir anormal davranışın bir parka ya da kalabalık bir caddede bırakılan şüpheli paketin önceden tanımlanabilmesini saylayacak. Bir başka örnek ise kalabalık caddede bir canlı bombanın hareketlerinden, davranışlarından anormal olanların ayrılması ve böylece ilgili bölgede bulunan güvenlik kuvvetlerinin önceden uyarılması ve buna ilişkin tedbir alınabilmesini sağlayacak. İnsanların parmak izi gibi yürüyüşleri de eşsiz ve kendilerine has karakteristik özellikler barındırır. Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yüzün görünmediği hallerde dahi kişilerin yürüyüşlerini makineye tanımlayarak bu kişinin kim olabileceğinin tahmin edilmesini sağlayacak. Bu kişi aranan bir kişi olabilir, terör eyleminde bulunabilir. Bunun sonucunda ilgili güvenlik kuvvetlerinin uyarılarak önceden tedbir alınması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"İlk kısım tamamlandı"

Darıcı, projenin ilk aşamasının tamamlandığını ikinci aşamasının ise hatasız olması için zaman alacağını söyleyerek, "İkinci kısım da birçok teknik altyapı, yazılım süreci ve hataların ayıklanması gereken bir süreç gerektiriyor. İlk kısmında başarılı sonuçlar aldık. Ancak projenin ikinci aşamada teknik kısmın belirli bir aşamaya gelmesi zaman alacak. Fakat tamamlandığı zaman özellikle teröre ilişkin olaylarda güvenlik kuvvetlerinin elini oldukça güçlendirecek. Birçok farklı unsuru ve insan davranışlarını ve özelliklerini bu projede değerlendiriyoruz. Bunlar içinde bulunan kültürden kültüre, ortamdan çevre koşullarına kadar birçok etken olarak farklılık gösteriyor" diye konuştu.