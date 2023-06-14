İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı, çalışmanın yüzde 68’inin tamamlandığı Kartepe Teleferik Projesi’ni inceleyen Başkan Büyükakın, "Kocaelililer 50 yıllık hayale kavuşacak. Teleferik projesiyle hem ekonomi hem de sosyal yaşam hareketlenecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak Kartepe Teleferik Projesi ile vatandaşlara eşsiz bir manzara eşliğinde seyahat sunmaya hazırlanıyor. Kocaelilerin ve turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samandağları’nın zirvesine ulaşacağı Kartepe Teleferik Projesi’ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz da eşlik etti. Kocaelililerin 50 yıllık hayaline kavuşacağını dile getiren Başkan Büyükakın, "Çevre illerden gelen misafirlerle birlikte bu doğa harikasını izleme imkanı bulacağız. Hattın belli noktalarında sağa doğru baktığınızda Sapanca Gölü’nü, sola doğru baktığınız da Marmara Denizi’nin bittiği nokta olan İzmit Körfezi’ni göreceksiniz. Ayrıca size harika bir orman manzarası eşlik edecek. Kocaeli inanılmaz bir turizm destinasyonu kazanacak. Kartepe turizm potansiyeli açısından şehrin çok önemli bir noktası. Teleferik projesiyle hem ekonomi hem de sosyal yaşam hareketlenecek. Kocaeli’ye inanılmaz bir turizm destinasyonu kazandırıyoruz" diye konuştu.

Yüzde 68 oranında ilerleme kaydedildi

Büyükşehirin titizlikle işleyen çalışma programı doğrultusunda Kartepe Teleferik Hattı’nın ilk ayağı olan Derbent İstasyonunun kurulumunu tamamlandı. Kuzuyayla İstasyonunda ise çelik ankraj plakaları ve ankraj montajları bitti. Yükseltme perdelerinin imalatına ise devam ediliyor. 8 adet direk temelinin betonu dökülürken 10 ve 11 nolu direklerin kolon imalatına da başlandı. Yüzde 68 oranında ilerleme kaydedildi. Turizm açısından yaz kış işleyen bir cazibe merkezi olacak, Derbent ve Kartepe arasından çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafenin 14 dakikada aşılacağı teleferik hattı vatandaşları muhteşem bir doğa gezisine çıkaracak.