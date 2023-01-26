Çankırı’da düzenlenen kursta dezavantajlı yükümlüler, kazıcı-yükleyici iş makinesi (beko-loder) operatörlüğü eğitimi alıyor. Eğitimlerin ardından sınava girecek yükümlüler, operatör belgesi alacak.

Çankırı’da düzenlenen kursta dezavantajlı yükümlüler, kazıcı-yükleyici iş makinesi (beko-loder) operatörlüğü eğitimi alıyor. Eğitimlerin ardından sınava girecek yükümlüler, operatör belgesi alacak.

Çankırı’da yükümlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurslar düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, ‘bir kepçe de hayat sen doldur’ sloganıyla kazıcı-yükleyici (beko-loder) operatörlüğü kursu açıldı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi işbirliğinde açılan kursa 14 kursiyer katıldı. Kursun teorik eğitimlerinin ardından pratik eğitimlere başlandı. Kurs sonunda kursiyerler yazılı ve pratik sınavlara tabi tutulacak, başarılı olanlar operatör belgesini almaya hak kazanacak. Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Şahin ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk eğitim alanını ziyaret ederek kursla ilgili bilgi aldı. Düzenlenen kursun Başsavcı Ener, yükümlülerin bu tür kurslarla mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kurslarda eğitim alan kuryeler ise aldıkları eğitimler sayesinde yeni bir hayat kurabileceklerini belirterek, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.