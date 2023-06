Kocaeli’de ‘Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele’ projesi çerçevesinde gönüllü hamiler, öğrencilerle beraber vakit geçirerek onlara doğru rol model olmaya çalışıyor. Hususa ilişkin olarak konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “167 bin 31 öğrencimize yönelik olarak 879 bin 580 öğrencimizle kaynaştırmalı bir şekilde bu faaliyetten faydalanmış ve 15 bin 660 hamimize de eşleştirilmiştir” dedi.

Kocaeli Valiliği himayesinde gerçekleştirilen ‘Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele’ (ÖNEM) projesi çerçevesinde gönüllü aileler, okulların rehberlik servisinden belirlenmiş dezavantajlı veya risk altındaki çocuklara rol model olmak için çalışıyor. Aileler, çocuklarla beraber yıl içerisinde sık sık zaman geçiriyor. Bugün, Kocaeli Kongre Merkezi’nde ÖNEM projesinin 2022-2023 eğitim yılı sonu için özel gala töreni düzenlendi. Tören öncesinde fuaye alanında birçok ilçeden çocukların da emek verdiği el emeği ürünler görücüye çıktı. Sonrasında yılsonu galasında korolar, halk oyunları, mehter gibi gösteriler katılımcılara sunuldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından proje çerçevesinde 167 bin 31 öğrencinin, 879 bin 580 öğrenciyle kaynaştırma amaçlı faaliyetlerden faydalandığı belirtildi.

“Hamilerimiz, doğru rol modeli olmaları yönünde de destek olmaya devam etmektedir”

Projenin bugüne geldiği nokta hakkında bilgilendirmede bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi eğitim en stratejik alanlardan bir tanesi. Çocuk ve gençlerimizin hayata bağlanması, onların iyi yetiştirilmesi aynı zamanda aziz milletimizin geleceği anlamına geliyor. Bu çerçevede özellikle dezavantajlı olan, sevgi ve şefkat yoksunluğu içinde bulunan, anne babası ayrı, ailede herhangi bir suça karışmış ya da psikolojik sorunları olan, ekonomik dezavantajlı gruplar olmak üzere özellikle rehberlik servislerimizin belirlemiş olduğu öğrencilerimize ilişkin özel bir çalışma bu. Projenin özellikle adının özel nedenlerin engelleriyle projesi olmasının sebebi de bu. Bu çerçevede rehberlik servislerimizin belirlemiş olduğu çocuklarımıza 18 faaliyet başlığı altında özel bir program uyguluyoruz. Özel nedeni her ne ise ona ilişkin program uyguluyoruz. Bu, 2009’dan bu yana üzerine çalıştığımız, fikri bana ait olan ama daha sonra destek aldığımız ve bugüne getirdiğimiz, olgunlaştırdığımız bir proje. Özellikle bu projeyle sosyal, psikolojik anlamda çeşitli etkinlikler, sportif ve kültürel faaliyetlerle kişilik gelişimine sorun çözme becerisi kazandırmaya yönelik önemli bir faaliyet olarak ortaya çıkıyor. İlimizde 2020 yılından bu yana özellikle 167 bin 31 öğrencimize yönelik olarak 879 bin 580 öğrencimizle kaynaştırmalı bir şekilde bu faaliyetten faydalanmış ve 15 bin 660 hamimize de eşleştirilmiştir. 15 bin 660 hamimiz çocuklarımıza yaşam koçluğu yapmakta ve hayata bağlanmaları, doğru rol modeli olmaları yönünde de destek olmaya devam etmektedir” dedi.

“Çocuklarımıza nasıl sahip çıkabileceğimiz konusunda net bir tavır ortaya koyuyoruz”

Çocukların ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin çözümler bulmaya çalıştıklarını belirten Yavuz, “Bu çerçevede bizim de şu anda eşimle birlikte 6 çocuğumuz bulunuyor. Bu çocuklarla zaman zaman bir araya geliyor, onların her türlü ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu proje özü itibariyle bağımlılıkla mücadelede çok etkin bir proje ve özellikle kötü alışkanlıkların edinilmemesi, sorun ortaya çıkmadan çözülmesi yönünde de çok önemli bir proje. Bu projede il yürütme kurulu benim başkanlığımda oluşuyor. İlçelerde kaymakamlarımız başkanlığında, ilçe yürütme kurullarımız var ve tüm kamu kurum ve kuruluşları, OSB’lerimiz, belediyelerimiz kısaca toplumun her kesiminin katkı sunduğu bir proje. Özellikle üniversitemizin de çeşitli destekleriyle olgunlaştırdığımız ve bugüne getirdiğimiz, 2009’dan bu yana da yürüttüğümüz bir proje olması vesilesiyle her bir çocuğumuzla ilgili yılbaşında aldığımızdan yılsonuna kadar bütün değişiklikleri de raporluyor. Yılsonunda çocuğunuzda hangi tür gelişmeler olduğunu da raporlayan ve somut sonuçları da ortaya çıkaran bir proje. Aynı zamanda proje faydalanıcı olan çocuklarımıza anketler uygulanmakta. Anketler neticesinde onların talepleri doğrultusunda yine bilim kurulunun tavsiyeleriyle yeni eklemeler ya da çıkarmalar söz konusu olabiliyor. Açıkçası biz şikayet etmek yerine çocuklarımıza nasıl sahip çıkabileceğimiz konusunda net bir tavır ortaya koyuyoruz. Şikayet etmek bizim işimiz değil. Aslında toplumu şikayet etmekten çok bir sorunun nasıl değiştirebileceğini ve giderebileceğini eğer tartışılmış olursak hepimiz sanıyorum geleceğimizi daha fazla garanti altına almış oluruz” diye konuştu.

“Kendi çocuklarımızla nasıl vakit geçiriyorsak onlarla da öyle vakit geçirmeye çalışıyoruz”

Dört öğrenciye hamilik yapan esnaf Samet Zorlu, “Benim şahsımın 4 öğrencisi var. Öncelikle Sayın Valimiz Saddar Yavuz’a projeden dolayı çok teşekkür ediyoruz. bu proje bize çocuklarımızı yalnız hissettirmiyor. Türkiye’deki bütün çocukların bizim çocuklarımız olduğunu gösterdi. Etkinlikler yapıyoruz. Yani kendi çocuklarımızla nasıl vakit geçiriyorsak mümkün olduğunca bu arkadaşlarımıza da böyle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Oyun oynuyoruz, pizza günleri düzenliyoruz, sinemaya gidiyoruz, oturup dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Bu şekilde vakit geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Gala törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, İl Garnizon Komutanı Bülent Turan, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe kaymakamları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Müftüsü Sinan Cihan, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler, hamiler ve öğrenciler katıldı.