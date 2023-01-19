Kastamonu’da hayata geçirilen proje ile 2023 yılında 25 bin öğrenciye ulaşılarak uyuşturucu maddeden uzak tutulmaları sağlamak amacı ile çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Kastamonu’da hayata geçirilen proje ile 2023 yılında 25 bin öğrenciye ulaşılarak uyuşturucu maddeden uzak tutulmaları sağlamak amacı ile çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğinde hayata geçirilen "Hayata Renk Verelim" sosyal sorumluluk projesi, 2023 yılında da devam edecek. Sürdürülecek proje ile 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 25 bin öğrenciye, suçtan ve uyuşturucu maddeden uzak durmaları amacıyla çeşitli eğitimler verilecek ve düzenlenecek etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanacak. Proje, Kastamonu Valiliği’nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

"Amacımız, 25 bin öğrenciye ulaşmak"

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Üniversite aşamasındaki gençlerimiz, her türlü zararlı alışkanlıklar, uyuşturucu maddelerden uzak tutularak sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek noktasında önlediğimiz çalışmada onları korumak, hayata daha çok renk getirmek amacıyla iki farklı projeyi inşallah uygulamaya geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi 19 ilçemizde anasınıfından lise öğrencilerine kadar tüm öğrencilerimize temel birey kuralları, madde bağımlılığı, siber suçlar gibi konularla destekleyici çalışmalar yapılacak. Bu proje çerçevesinde öğrencilerimize resim, şiir kompozisyon çalışmaları düzenlenecek, farkındalıklar arttırılacak. Yine bu saymış olduğumuz tüm ilçelerde öğrenci gruplarımızın tamamında sportif faaliyetler eğitimiyle yarışmalara katılımları desteklenecek. Bisiklet, masa tenisi, satranç, voleybol, atletizm, olmak üzere tüm spor malzemeleri sağlanacak. Faaliyetlerimizden birisi de ilçelerden ve il merkezinden sinema günlerindeki sinemalara getirilerek sosyal hayatlarında bilgi kazandırılmaya çalışılacak. 12. sınıflardaki öğrencilerimize Kastamonu Üniversitesi işbirliğiyle gidilerek sınav öncesi diğer alanlardaki tecrübesiyle mesleki kariyer günleri yapılacak. İkinci faaliyet olarak kamp ve piknik gibi çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Ilgaz ve ilçelerde etkinlikler düzenlenecek. 3 bin öğrenciye tiyatro sunumu gerçekleştirilecek. Son faaliyet olarak bu çerçevede öğrencilerimize Çanakkale gezisi düzenlenecek. ‘Hayata Renk Verelim’ projesindeki amacımız, 25 bin öğrenciye ulaşmak. Bu etkinliklerin tamamıyla tüm öğrencilerimize ulaşmış olacağız. Bu projede İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Kastamonu Üniversitesi olacak. Yine bir diğer projemizde 2023 yılında gerçekleştirilecek projemiz olan ’Bilinçli Gençler Sağlıklı Toplum 2023’ yerel sosyal sorumluluk projesi. Bu proje neticesinde özellikle 15 ilçemizde meslek yüksek okullarındaki öğrencilere de madde bağımlılığı konusunda eğitim verilerek bilinçlendirme yapılacak ve bu faaliyetler neticesinde eğitim meteryalleri konusunda desteklenme sağlanacak. Yine Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri olarak afiş, slogan yarışmaları ile ödüllendirilecek. Son olarak da öğrencilerimiz arasında sportif müsabakalar düzenlenerek bunların ödüllendirilmesi ve sporla daha çok barış sağlamaları sağlanacak” şeklinde konuştu.