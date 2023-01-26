Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası arasında sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini dengeli hale getirmek amacıyla protokol yapıldı. 10 milyon lira bütçenin ayrıldığı projede, 5 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması, aşılanması, çiplenmesi ve küpelenmesi sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası arasında sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerini dengeli hale getirmek amacıyla protokol yapıldı. 10 milyon lira bütçenin ayrıldığı projede, 5 bin sokak hayvanının kısırlaştırılması, aşılanması, çiplenmesi ve küpelenmesi sağlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası arasında sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik protokol yapıldı. Protokol, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ile Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker arasında imzalandı. Protokol sayesinde başlatılacak kısırlaştırma seferberliği, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremelerinin önüne geçip dengeli üremelerini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi bu proje için 10 milyon TL bütçe ayırırken, Sakarya’da 5 bin sokak hayvanının kısırlaştırması, aşılanması, çiplenmesi ve küpelenmesi sağlanacak.

"Sokak hayvanlarımız için 10 milyon TL’lik bütçe ayırdık"

Projeye dair detayları paylaşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odası iş birliğimiz ile sokak hayvanlarımıza daha iyi yaşam alanı sunmak için bölgenin en donanımlı Sokak Hayvanları Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini hizmete açtık. 18 bin metrekarelik alanda barınmadan tedaviye kadar pek çok hizmeti hayata geçirdik. Bu rehabilitasyon merkezimiz sayesinde 10 binden fazla sokak hayvanının ise tedavisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz temmuz ayında Veteriner Hekimler Odası ile imzaladığımız protokol sayesinde her yıl Sakarya’mızda 5 bin hayvanının kısırlaştırmasını, aşılanmasını, çiplenmesini ve küpelenmesini sağlayacağız. Bu protokol çerçevesinde sokak hayvanlarımız için 10 Milyon TL’lik bir bütçe ayırdık" diye konuştu.