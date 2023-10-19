Başiskele’de projelendirilen Gençlik Merkezi, Kullar Kültür Merkezi, Fatih Mahallesi Semt Meydanı ve Yuvacık Kültür Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Çağımızın gereklerine uygun, modern, sağlam ve estetik mimarisiyle, içerisinde her türlü sosyal, kültürel etkinliklerin verilebileceği projeleri kentimize kazandırmak için canla başla büyük bir özveriyle çalışıyoruz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gelecek neslin birçok ihtiyacına büyük ölçüde cevap verecek Başiskele Gençlik Merkezi’ndeki çalışmalarda sona gelinirken, 630 kişilik çok amaçlı konferans salonda ve çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ediyor. Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle kente ve bölgeye büyük katma değer katması hedeflenen Kullar Yaşam Merkezi’nde de çalışmalar hızla sürüyor.

Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak üzerinde mevcut Kullar Kültür Merkezi’nin modern tarzda dönüştürülmesini kapsayan projeyi de yerinde inceleyen Başkan Özlü, çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı. Modern, estetik, özgün mimarisiyle daha kullanışlı bir yaşam alanı olacak olan merkez, düğünler başta olmak üzere çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tamamlandığında 400 kişilik düğün salonu, kır düğün salonu, 3 adet eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanlarıyla vatandaşa hizmet vermeye başlayacak.

Daha önce Barbaros Semt Meydanı, Bahçecik Semt Meydanı ve Yeniköy Atatürk Meydanı’nı ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, son olarak Fatih Mahallesi’ne yeni bir semt meydanı yapıyor. Atıl durumda olan 859 Sayılı Yuvacık Tarım Kredi Kooperatifi’nin bulunduğu yere 1300 metrekare alan üzerine inşa edilen kentin yeni meydanını Başkan Özlü, teknik ekibiyle birlikte inceledi.

Kocaeli’nin yükselen değeri olmaya devam eden Başiskele’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Başiskele’nin yemyeşil doğasıyla iç içe bir yerde yapımı devam eden Yuvacık Kültür Merkezi’nde çalışmalar hızla sürüyor.

Başkan Yasin Özlü, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Başiskelemizi daha yaşanabilir ve güzel bir kent haline getirmek için güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile yaptığımız istişareler ile, hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dikkate alarak çağımızın gereklerine uygun, modern, sağlam ve estetik mimarisiyle, içerisinde her türlü sosyal, kültürel etkinliklerin verilebileceği projeleri kentimize kazandırmak için canla başla büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Kentimiz için daha çok güzel işlerimiz var. Hep birlikte omuz omuza, gönül gönüle vererek hem masada hem sahada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.