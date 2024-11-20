Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan “Okuldan Çalışma Yaşamına Geçişte Kariyer Temelli Desteklerin Sunulması” projesi sayesinde özel bireyler, aldıkları eğitimler sonrasında istihdam edilecek.

Kastamonu Üniversitesi yürütücülüğünde ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Seniha Kurtoğlu tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı çerçevesinde geliştirilen “Okuldan Çalışma Yaşamına Geçişte Kariyer Temelli Desteklerin Sunulması” projesi özel bireyleri iş hayatına kazandıracak. Uzman Hatice Yalçın görev alırken, rehberlik ve eğitim süreçlerinde Kadir Kesgin, Muharrem Kalyon, Türkan Özdemir, Mehmet Karakulak ve Zeynep Tavil aktif rol üstlendiği projede, ekip özel bireylerin mesleki beceriler kazanmalarını, kariyer farkındalığı edinmelerini ve topluma daha kolay adapte olmalarını destekleyecek çalışmalar gerçekleştirecek.

Proje çerçevesinde işverenlerin, özel bireylerin istihdamına yönelik sürdürülebilir modeller ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Öğretmenler ve ebeveynler, bireylerin kariyer süreçlerine ilişkin farkındalık kazanacak ve onlara rehberlik edebilecek yetkinliklere ulaşacak. Özel bireyler ise mesleki becerilerini farklı alanlarda uygulama ve iş deneyimi kazanma imkanı bulacak. Tüm bu çalışmaların, bireylerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştırması ve yerel istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Projenin, özel bireylerin topluma entegrasyonu ve yaşam kalitesinin artışına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Projenin açılış toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Merkez Spor Salonu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışına Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Seniha Kurtoğlu, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile öğretmenler, uzmanlar, veliler ve özel birey öğrenciler katıldı.

“Kastamonu Üniversitesi’nin ortak olduğu proje ile özel birey öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek edinecekler”

Törende konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Üniversitesi’nin ortak olduğu proje ile özel birey öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek edineceklerini belirterek, “İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Okulumuzun TÜBİTAK 4008 çerçevesinde güzel bir etkinlik hazırlandı. Proje çerçevesinde toplumda engelli ya da engelsiz bireylerin hayallerine ve hedeflerine ulaşabilmeleri ve mutlu olmaları bizler için önemlidir. Bizlerde Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak özellikle özel bireylerin hem sosyal hem duygusal becerilerinin geliştirilmesi aynı zamanda da bu becerilerini geliştirirken de istihdam edilmelerine yönelik bir takım çalışmalar sergiliyoruz. Burada da Kastamonu Üniversitesi’nin ortak olduğu bir proje ile özel birey öğrencilerimizin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirecekler, aynı zamanda da ileriye yönelik hedeflerini geliştirebilecekleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek edinecekler. Okul bittikten sonraki süreçte de bizler bir iş ile ya da meslek ile meşgul olarak kendi ayakları üzerlerinde rahatlıkla durabilecekler. Bu şekilde de istihdam edilen bireyde aynı zamanda kendi mutluluğuna katkı sunmuş olacak. Akabinde de özel birey kendi ilgi, yetenek ve yetkinliklerini arttırmaya devam edecektir. Biz burada buna benzer projelerde destek veren Kastamonu Üniversitemiz başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşları ile kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Projenin başarıyla sonuçlanacağını umut ediyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği de bu ve buna benzer projelere vermeye devam ediyoruz” dedi.

“Özel birey çocuklarımız, topluma istihdam yoluyla kazandırılmaları sağlanacaktır”

Özel bireylerin topluma istihdam yoluyla kazandırılmalarının sağlanacağını ve projenin buna uygun becerilerin ve sosyal iletişimi oluşturması açısından önem ve değer kazandıracağını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ise, “Kastamonu Üniversitesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz bilimsel uğraşlarımız yanında toplumsal sorumluluk ve eğitim sorumluluğu projelerine önem vermekteyiz ve bu konuda uygulamalar yapmaktayız. Bizim geliştirdiğimiz projelerin genellikle TÜBİTAK destekli oluşu hem yaygın etkisinin hem de organizasyon yeteneğinin uygun olması açısından önem arz etmektedir. Kastamonu Üniversitesi’nin bir fakültesi olarak toplumsal katkı ve toplumsal sorumluluk projelerimizin eğitim sorumluluğu başlılığı altında, en geniş paydaşımız olan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ona bağlı okullarda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte topluma ulaşacak şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen ve fakültemiz özel eğitim bölümü öğretim üyesi arkadaşımızın yürütücüsü olduğu proje, özel bireyli olan çocuklarımızın topluma istihdam yoluyla kazandırılmaları, buna uygun becerilerin ve sosyal iletişimi oluşturması açısından önem ve değer kazanmaktadır. Projenin, iyi bir proje ekibiyle birlikte gerçekleştirilmesi sürecini tamamlayacağını ve amacında belirtilen hedefleri gerçekleştireceğini, akabinde de örnek çalışmalardan bir tanesinin olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

“Katılımcılara proje kapsamında eğitim sunulacaktır”

Projenin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Seniha Kurtoğlu da projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Kurtoğlu, projenin, özel bireylerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve topluma entegrasyonlarını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Proje sürecinde, bireylere rehberlik edecek ve eğitimlerini destekleyecek uzman bir ekiple çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Kurtoğlu, işverenlerin de sürdürülebilir istihdam modelleri konusunda bilinçlendirilmesinin planlandığını dile getirdi. Projenin özel bireylere istihdam imkanı sağlayabilecek işverenleri kapsandığını ifade eden Kurtoğlu, “Özel bireylerin toplumda aktif ve bağımsız olarak yaşamalarını destekleyerek kişisel olarak ilerleme göstermelerini sağlamak. Fiziksel, sosyal, duygusal, motor ve iletişim becerilerini destekleyerek sosyal kabullerini arttırmak. Kariyer hazırlığı farkındalık çalışmalarını desteklemek ve bu bireylerin olabildiğince başarılı bir yetişkinlik sürdürmelerine katkı sunmaktır. Projemizin hedef kitlesi; özel bireyler ve onların ebeveynleri, özel eğitim alanında görev yapan öğretmenler, özel bireylere istihdam olanağı sağlayabilecek işverenlerdir. Projenin hedef kitlesi katılımcılarına proje kapsamında eğitim sunulacaktır. İşverenlere istihdam modelleri ve sürdürülebilir istihdam uygulamaları konusunda; öğretmen ve ebeveynlere kariyer farkındalığı ve keşfine ilişkin yapılması gerekenler konusunda ve özel bireylere iş başında mesleğe hazırlık becerileri konusunda katkı sunulacaktır” şeklinde konuştu.

“Özel bireylerin okuldan çalışma yaşamına geçişte okulda edindikleri mesleki becerileri gerçek iş yaşamında kullanabilme deneyimi sağlamayı amaçlamaktayız”

Kastamonu’nun özel bireylere meslek kazandıran tek okul olduklarını söyleyen İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Keskin ise, “Öncelikle okulumuzda ismini yaşatma şerefine nail olduğumuz Çanakkale Türküsü, Köroğlu Türküsü başta olmak üzere birçok eseri TRT repertuarına kazandıran eğitimci, şair, yazar, halk ozanı İhsan Ozanoğlu’nu saygı ve rahmetle anıyorum. Okulumuz hafif düzeyde zihinsel, otizmli ve işitme yetersizliği yaşayan, 72 öğrencisi bulunan, el sanatları, yiyecek içecek hizmetleri ve konaklama hizmetleri atölyeleri ile akademik becerilerinin yanı sıra özel bireylere meslek edindirmeyi amaçlayan ilimizin tek meslek okuluyuz. Ayrıca sportif ve sosyal faaliyetlerle de öğrencilerimizin gelişimine katkı sunulmakta ve 11’inci, 12’nci sınıflara iş yeri deneyimi ve staj uygulamaları ile iş yaşam becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu proje ile büyük bir kısmı okulumuzdan mezun olan özel bireylerin okuldan çalışma yaşamına geçişte okulda edindikleri mesleki becerileri gerçek iş yaşamında da kullanabilme deneyimi sağlamayı ve işverenlerin çalışma hayatında özel bireylerinde var olabileceği, katkı sunabileceği bazı alanlarda akranlarından daha da faydalı olabileceği yönünde farkındalığı artırmayı amaçlamaktayız. İnşallah bu proje ile somut, gözlemlenebilir, ölçülebilir, pratikte uygulanabilir çıktılar elde edip öncelikle özel bireylere, ailelerine, öğretmenlerine, Kastamonu’muzun istihdam alanına hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.